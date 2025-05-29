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王識賢、羅志祥現身嘉義市 黃敏惠探班「我的網紅女兒」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
新片「我的網紅女兒」於嘉義市東市場拍攝取景。圖／嘉義市政府提供
新片「我的網紅女兒」於嘉義市東市場拍攝取景。圖／嘉義市政府提供

嘉義市近期成為電影取景熱點，新片「我的網紅女兒」在當地拍攝，受到市民熱烈歡迎。嘉義市長黃敏惠帶著在地美食探班劇組，展現嘉義的熱情與人情味。市府影視協拍中心迄今已協助超過150次拍攝，推廣在地文化與影視創作，提升城市魅力。

黃敏惠表示，影視作品是傳播在地文化的重要媒介，市府積極推動「十大旗艦計畫-影視新協力」，以資源整備、文化推廣及人才培育為核心，打造嘉義市成為影視創作與文化交流的基地，進一步帶動城市行銷與觀光發展。

知名演員兼監製黃騰浩表示，劇組選擇嘉義市拍攝，是因為深刻感受到這座城市的溫暖與熱情。他回憶先前拍攝期間，嘉義夜市宣傳活動中被民眾熱情包圍的場景，形容那種氛圍如同巨星演唱會般令人難忘。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，藉由影視作品推廣「嘉義人、嘉義事、嘉義精神」，讓更多動人故事誕生於此。過去多部影視作品如「車頂上的玄天上帝」、「華麗計程車行」及「我們與惡的距離第二季」等，曾選擇嘉義市著名景點如噴水圓環、嘉義舊監獄、百年東市場等地取景，成功吸引影迷關注。

「我的網紅女兒」由曼尼娛樂公司製作，導演范揚仲、監製黃騰浩，主要演員有王識賢、羅志祥、陳怡佳及張懷秋等。該片結合親情、網紅與黑幫元素，描述黑幫父親與網紅女兒之間的情感衝突及社會現實，展現家庭、社會與媒體文化的多重面貌，預計於明年上映。

嘉義市長黃敏惠帶著在地美食探班劇組，展現嘉義的熱情與人情味。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠帶著在地美食探班劇組，展現嘉義的熱情與人情味。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠帶著在地美食探班劇組，展現嘉義的熱情與人情味。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠帶著在地美食探班劇組，展現嘉義的熱情與人情味。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠與知名演員、監製黃騰浩合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠與知名演員、監製黃騰浩合影。圖／嘉義市政府提供

網紅 影視 嘉義

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