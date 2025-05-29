避免踩雷荷包流血！台南市端節熱門景點 看清楚標示費率再停車

端午連假將至，台南市預期將吸引大量返鄉與觀光人潮。台南市政府提醒，民眾在前往市區或熱門觀光景點如赤崁樓、孔廟、安平古堡、藍晒圖與花園夜市時，應優先選擇合法登記且費率標示清楚的停車場，或多加利用公有停車場，以避免停入高價或費率不明的場域，造成消費爭議與財務損失。

交通局指出，目前台南市內已合法登記之私有民營停車場共有313處，其中收費費率每小時達80元以上者計有39場，更有18場高達每小時100至120元（含計次收費場）。

交通局長王銘德提醒，民眾停車前應詳閱停車場入口的收費標示與公告內容，避免因資訊不明或誤判產生不必要的消費糾紛，影響出遊心情。

為保障消費者權益，台南市自2022年5月起即要求收費停車場必須明確揭示每小時費率、平假日差別費率及每日最高上限，且公告字體長寬須至少達18公分，以確保收費資訊清楚易辨。交通局也將於連假期間加強稽查停車場費率標示及收費機制的透明度，減少因資訊不對等而產生的高價收費情形。

市長黃偉哲表示，台南假日期間觀光人潮熱絡，停車需求隨之上升，呼籲遊客多加利用「台南好停APP」，即時查詢附近路邊與路外停車場的空位與費率，亦可規劃前往大型公有停車場，如台南轉運站、東光地下、平實公園、海安路地下、正生公園地下、水萍塭公園地下等，這些停車場於假日期間每小時僅收20至30元，經濟實惠、選擇便利。