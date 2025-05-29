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雲林纜線地下化牛步 台電：卡在經費問題

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣議員江文登昨質詢指出雲林纜線地下化牛步，首善之區斗六市天際線猶如蜘蛛網。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議員江文登昨質詢指出雲林纜線地下化牛步，首善之區斗六市天際線猶如蜘蛛網。記者陳雅玲／攝影

雲林斗六市是雲林首善之區，也是縣政府所在，縣議員江文登昨質詢指出管線地下化已是趨勢，斗六卻各種電纜橫跨馬路，「天際線猶如蜘蛛網」，遑論其餘19鄉鎮；雲縣交通工務局表示，會研擬制定規範及罰則，並加速纜線下地速度。

縣議員江文登昨質詢說，管線下地已是趨勢，雲林的進度卻牛步，連首善之區斗六市各種纜線橫跨交錯，天空就像蜘蛛網一樣，每次反映後改善一陣子，沒多久又故態復萌，「連首善之區都做不好，遑論其餘19鄉鎮？」縣府應改善。

交通工務局長汪令堯答詢應允，除了會召集各管線單位研議，各管線單位地下化經費縣府都會盡力配合支應，但本月初台電通知，因經費問題，無法配合地下化工程，若台電無法配合下地，其餘管線單位做了也沒有意義，纜線地下化進度將受影響，整體市容恐難以進步，將請立委協助反映。

雲林 台電

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