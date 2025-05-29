台南河樂廣場球池 「七星集願」續浪漫

台南市政府為配合520浪漫意象，先前在河樂廣場攜手打造「愛情許願池」，布置逾10萬顆粉紅塑膠球，挨批不環保、壓縮玩水空間等，原定布展到6月底，近期民眾發現球池似乎提早結束；觀旅局回應，以「七星集願」持續浪漫。

觀旅局解釋，因應夏季戲水人潮增加，同時配合工務局進行清理戲水池作業，520愛情許願池進入下階段的策展形式，近期工作人員將許願球集結，化身為7顆集願大球、象徵「七星集願」，透過大家的許願集氣，讓願望成真，浪漫不喊卡。

台南在地觀光產業界與觀旅局共同發起的愛情許願池，將河樂廣場親水區其中一側截流，布置10萬多顆塑膠球成球池，當作造景不能進入玩球，許多親子仍偏愛到另一邊玩水消暑；目前現場粉紅球已集成7顆大球，不再布滿水池。

觀旅局表示，七星集願球靈感除了來自幸運數字7，台南台19甲線省道新化至關廟一帶擁有尖山、孤山、大坪山等7座丘陵，在地文化流更傳著七星墜地成為新化7間廟宇的風水故事，另，7顆巨型愛情集願球也容易讓人聯想到知名動漫七龍珠，集滿7顆龍珠就能召喚神龍實現願望，因此520愛情許願池希望透過7大顆集願球設計，鼓勵民眾在愛的宇宙中集齊心願、勇敢告白。

觀旅局也說，現場保留互動樂趣與在地參與，人氣扭蛋機持續運作，並與在地觀光產業合作，提供更多樣化獎項，即將迎來端午連假，歡迎民眾踴躍參與。