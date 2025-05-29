聽新聞
0:00 / 0:00

雲林、嘉義推動廢竹材再利用 大林鎮建加工場

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣大林鎮是全台烏殼綠竹筍重要產區，清園所產出廢棄竹材，以往就地焚燒，無去化管道。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮是全台烏殼綠竹筍重要產區，清園所產出廢棄竹材，以往就地焚燒，無去化管道。記者黃于凡／攝影

每年烏殼綠竹林清園產生大量廢棄竹材，早年直接就地焚燒，嘉縣府推動竹材再利用，栽培杏鮑菇、發展生質能，讓「老竹變綠金」；嘉縣府進一步補助大林鎮農民成立農糧剩餘產物集貨加工場，昨動土，並與蕈菇業者簽訂合作備忘錄，未來每年供應2千公噸竹屑。

嘉縣府農業處長許彰敏說，嘉義縣、雲林縣每年清理竹園面積約350公頃，產出2.5萬公噸廢棄竹材，農糧署、林業署、縣府今年補助6千萬元協助農民黎勝通建置農糧剩餘產物集貨加工場，盼協助鄰近雲嘉地區穩定有效去化廢棄竹材，串連商業模式、推動資源再生。

加工場設於大林鎮，農業處指出，黎勝通投資設1組小型現地破碎機，每年可處理46公頃竹園，年供應3300公噸破碎竹材，也投資1場竹材加工與堆置場，年產產能2萬公噸，可處理275公頃竹園竹材；雲林斗南鎮農會投資設置1組大型現地破碎機，每年可處理62公頃竹園，供應4400公噸破碎竹材。

農業處解釋，廢棄竹材在現地粗破碎後，再進入加工場分選竹葉與雜物，最後投入機器進行細破碎，就能出料再次利用，目前每年可處理275公頃竹材，產出7700公噸粗破碎竹材，建置加工場後，預計未來每年可產出2萬公噸竹屑，作為菌菇太空包、生質燃料原料。

黎勝通也與兩個蕈菇業者簽合作備忘錄，未來每年提供2千公噸竹屑。蕈優生物科技農場指出，竹材經破碎加工為4至6釐米，可加進太空包栽培杏鮑菇、黑美人菇，實驗顯示將40%竹屑替代木屑後，杏鮑菇生長速率可提升11%，目前農場已穩定運用竹屑種植杏鮑菇，每年竹屑需求量約2千公噸。

雲林 嘉義

延伸閱讀

中央刪減嘉義縣35億元 占年度總預算高達37%財源告急

南投首辦竹夢工場走動計畫 推廣竹工藝結合觀光

菇類放冷藏還是冷凍比較好？營養師建議最佳保存方法：更美味

玉山「黃金種子」 撒向雲嘉

相關新聞

雲林纜線地下化牛步 台電：卡在經費問題

雲林斗六市是雲林首善之區，也是縣政府所在，縣議員江文登昨質詢指出管線地下化已是趨勢，斗六卻各種電纜橫跨馬路，「天際線猶如...

台南河樂廣場球池 「七星集願」續浪漫

台南市政府為配合520浪漫意象，先前在河樂廣場攜手打造「愛情許願池」，布置逾10萬顆粉紅塑膠球，挨批不環保、壓縮玩水空間...

雲林、嘉義推動廢竹材再利用 大林鎮建加工場

每年烏殼綠竹林清園產生大量廢棄竹材，早年直接就地焚燒，嘉縣府推動竹材再利用，栽培杏鮑菇、發展生質能，讓「老竹變綠金」；嘉...

台南安南交通問題多！民代：監視器不足 市長：各里全面加裝

南科園區帶動鄰近行政區發展快速，新社區林立及道路開闢，有議員昨質詢指安南區安南醫院等周邊治安、交通問題頻傳，監視器卻不足...

又是牠惹的禍！台南成大勝利校區多處停電 台電：疑老鼠碰觸設備釀禍

台南成功大學勝利校區今傍晚5點多傳出多處校舍、宿舍停電，部分學生下課回到宿舍發現停電，只好爬樓梯回宿舍，也有學生在Dca...

實地演練強化防災韌性 台南關廟模擬地震與強降雨情境

為精進災害應變機制，提升地方防救災量能，台南市關廟區今天辦理「境況模擬桌上演習及避難收容處所開設演練」，結合兵棋推演與避...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。