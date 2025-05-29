雲林、嘉義推動廢竹材再利用 大林鎮建加工場

每年烏殼綠竹林清園產生大量廢棄竹材，早年直接就地焚燒，嘉縣府推動竹材再利用，栽培杏鮑菇、發展生質能，讓「老竹變綠金」；嘉縣府進一步補助大林鎮農民成立農糧剩餘產物集貨加工場，昨動土，並與蕈菇業者簽訂合作備忘錄，未來每年供應2千公噸竹屑。

嘉縣府農業處長許彰敏說，嘉義縣、雲林縣每年清理竹園面積約350公頃，產出2.5萬公噸廢棄竹材，農糧署、林業署、縣府今年補助6千萬元協助農民黎勝通建置農糧剩餘產物集貨加工場，盼協助鄰近雲嘉地區穩定有效去化廢棄竹材，串連商業模式、推動資源再生。

加工場設於大林鎮，農業處指出，黎勝通投資設1組小型現地破碎機，每年可處理46公頃竹園，年供應3300公噸破碎竹材，也投資1場竹材加工與堆置場，年產產能2萬公噸，可處理275公頃竹園竹材；雲林斗南鎮農會投資設置1組大型現地破碎機，每年可處理62公頃竹園，供應4400公噸破碎竹材。

農業處解釋，廢棄竹材在現地粗破碎後，再進入加工場分選竹葉與雜物，最後投入機器進行細破碎，就能出料再次利用，目前每年可處理275公頃竹材，產出7700公噸粗破碎竹材，建置加工場後，預計未來每年可產出2萬公噸竹屑，作為菌菇太空包、生質燃料原料。

黎勝通也與兩個蕈菇業者簽合作備忘錄，未來每年提供2千公噸竹屑。蕈優生物科技農場指出，竹材經破碎加工為4至6釐米，可加進太空包栽培杏鮑菇、黑美人菇，實驗顯示將40%竹屑替代木屑後，杏鮑菇生長速率可提升11%，目前農場已穩定運用竹屑種植杏鮑菇，每年竹屑需求量約2千公噸。