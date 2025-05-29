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台南安南交通問題多！民代：監視器不足 市長：各里全面加裝

聯合報／ 記者吳淑玲劉星君／連線報導
台南市長黃偉哲（左三）提出構想，透過與有線電視業者合作，以租用方式新增社區監視器，今年全市預計裝1298組。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲（左三）提出構想，透過與有線電視業者合作，以租用方式新增社區監視器，今年全市預計裝1298組。圖／南市府提供

南科園區帶動鄰近行政區發展快速，新社區林立及道路開闢，有議員昨質詢指安南區安南醫院等周邊治安、交通問題頻傳，監視器卻不足；市府表示，今年與有線電視業者合作，以租用方式裝監視器，預計全市的里裝上千組，安南醫院附近則視需求調整。

南市民政局表示，今年社區安全防護監視器補助計畫，每里兩組監視器為原則，每組含雙鏡頭，每組每月租金1千元、全年支出為1萬2千元，總計全市裝1298組，總經費達1557萬6千元，由各區公所依水情監控、交通流量、環境保護及特殊需求等為主要考量，治安為輔，並可依實際需求彈性調整設置地點。

市議員邱昭勝昨質詢指出，安南醫院周邊監視器明顯不足，而該區鄰近台灣歷史博物館、亞太棒球村、轉運站及國道8號交流道，交通與治安案件頻傳，應加強監控設施。

市長黃偉哲說，警用監視器受限預算難以全面普及，市府改採社區合作模式，在重要出入口裝設監視器，他提出構想透過與有線電視業者合作，利用既有的網路與設備，以租用方式加裝鏡頭，取代動輒數十萬元的社區型監視器建置成本，並由業者負責線路與設備維護，市府僅須負擔月租費，「這是一項市府、社區與業者3方共贏的方案」。

至於安南醫院周邊監視器問題，市警察局回應，監視器設置採「重點監錄包圍」方式，依治安狀況評估汰換或增設，安南醫院附近目前已有4處監視器設置，將視需求進行調整。

此外，屏東縣目前警用監視器共4817支，縣警局昨於議會業務報告，縣議員陳揚等人質詢說，屏東市、麟洛鄉、長治鄉與萬丹鄉監視器共1516支，有48%是在2014與2015年建置，屬類比式，過於老舊，有些重要路口甚至沒監視器，辦案若須以車追人，恐影響偵防工作，另有些路口未設監視器，發生事件還要跟店家調閱。

屏縣警察局長戴台㨗表示，今年起分3年共編列2億6360萬多元預算，每年更換714支新鏡頭，新建置210支，系統均有車辨功能，第1年計畫預計今年底完成更新，3年計畫完成後，約有5成監視器系統可以結合車辨系統。

黃偉哲 監視器 有線電視 屏東縣 台南

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