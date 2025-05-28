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影／路邊竄出！大量小鴨發生中 民眾PO網鄉民搶收養

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣大埤鄉一處農田昨突出現一群小鴨，旁邊有大量廢棄鴨蛋，疑似是廢棄鴨蛋孵化出來。圖／吳小姐提供
雲林縣大埤鄉一處農田昨突出現一群小鴨，旁邊有大量廢棄鴨蛋，疑似是廢棄鴨蛋孵化出來。圖／吳小姐提供

雲林縣大埤鄉是國內水稻主要產地，昨有民眾經過農田，突竄出一群雛鴨朝其狂奔，擔心雛鴨在路上被車撞死，民眾拿紙箱救回小鴨子，並將影片PO上網路社群，許多人留言想收養

吳姓女子昨天到大埤鄉稽核農田，突然衝出一群小鴨子朝她狂奔，擔心小鴨子在路上會被經過車子輾死，她連忙拿箱子將近50隻雛鴨救回。

她將這段出乎意料的鴨子奇遇記發文在網路社群，吸引數萬網友觀看，並有多人留言想收養小鴨。

吳小姐說，影片PO上網後，有一個專門在收鴨的社群留言說可以全數收養，已把小鴨交給他們收養。

發現雛鴨地點的農田上堆放許多廢棄鴨蛋，疑似作為堆肥使用，有家禽業者表示，可能是NG鴨蛋孵化出來的小鴨，一般鴨蛋孵化約需4周時間，但部分淘汰的NG蛋會放在農田旁作為堆肥，可能是最近氣溫較高，少數鴨蛋孵化出小鴨。

雲林縣大埤鄉一處農田昨突出現一群小鴨，旁邊有大量廢棄鴨蛋，疑似是廢棄鴨蛋孵化出來。圖／民眾提供
雲林縣大埤鄉一處農田昨突出現一群小鴨，旁邊有大量廢棄鴨蛋，疑似是廢棄鴨蛋孵化出來。圖／民眾提供

鴨子 社群 收養

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