快訊

豆乳雞攤立牌「請別講台語」遭出征 里長：很可憐…1周沒擺攤了

榜首放棄台大電機！學霸男神徐伯均如今在美國名校教書

拒絕車廂「擴音仔」！英國擬修法重罰乘客搭車放擴音

聽新聞
0:00 / 0:00

升級水陸雙鐵挑戰 台南泳渡虎頭埤今起開放報名

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
擁有台灣第一水庫之稱的虎頭埤風景區，今年連續第3年舉辦泳渡虎頭埤活動，南市府觀旅局期盼透過虎頭埤環境不斷的優化及活動持續升級，讓虎頭埤泳渡活動成為南台灣泳渡活動第一品牌。圖為去年泳渡活動。圖／取自台南旅遊網
擁有台灣第一水庫之稱的虎頭埤風景區，今年連續第3年舉辦泳渡虎頭埤活動，南市府觀旅局期盼透過虎頭埤環境不斷的優化及活動持續升級，讓虎頭埤泳渡活動成為南台灣泳渡活動第一品牌。圖為去年泳渡活動。圖／取自台南旅遊網

擁有台灣第一水庫之稱的虎頭埤風景區，連續第3年舉辦泳渡虎頭埤活動，今年預計在11月2日登場，將升級為多元化挑戰，推出泳渡2000公尺及路跑4公里的「水陸雙鐵」體驗，民眾可擇一報名或是2項一起參加，今天也由市長黃偉哲宣布線上報名起跑。

黃偉哲表示，「泳渡虎頭埤」隨著每屆辦理的經驗不斷優化，搭配虎頭埤周邊環境持續進行完善整備與優化，期待今年「水陸雙鐵」的賽事，除能夠讓民眾充分體會虎頭埤之美外，也能體驗兼顧知性與休閒的體育活動，期許虎頭埤泳渡活動成為南台灣泳渡活動第一品牌

觀旅局說明，泳渡虎頭埤活動今下午3點起開放線上報名，報名時間至9月30日止，名額有限，7月31日前早鳥報名可享有報名費優惠；參賽的泳者僅需2人以上即可成行，屆時，台南市觀光吉祥物「魚頭君」也將擔任活動領航員，為泳者加油。

觀旅局表示，「2025虎頭埤水與綠－泳渡虎頭埤」活動11月2日登場，屆時現場也安排「水綠市集」，由多家在地品牌設攤提供優質商品與美食，報名者可享專屬遊程服務與在地店家應援優惠，憑參加手環可到多家合作店家享優惠，也期待想挑戰自我的民眾踴躍報名，共襄盛舉，詳細資訊可洽活動臉書查詢。

擁有台灣第一水庫之稱的虎頭埤風景區，今年連續第3年舉辦泳渡虎頭埤活動，預計在11月2日登場，今年也升級為多元化挑戰，推出泳渡2000公尺及路跑4公里的「水陸雙鐵」體驗，民眾可擇一報名或是2項一起參加，今天由市長黃偉哲（右二）宣布線上報名起跑。圖／南市府提供
擁有台灣第一水庫之稱的虎頭埤風景區，今年連續第3年舉辦泳渡虎頭埤活動，預計在11月2日登場，今年也升級為多元化挑戰，推出泳渡2000公尺及路跑4公里的「水陸雙鐵」體驗，民眾可擇一報名或是2項一起參加，今天由市長黃偉哲（右二）宣布線上報名起跑。圖／南市府提供

黃偉哲 虎頭埤 品牌

延伸閱讀

超勵志！家庭主婦轉型化學槽車駕駛 邱筑嘉勇敢脫貧

泳渡虎頭埤11/2登場 加辦4公里路跑成水陸鐵人挑戰

療育不中斷 台南擴大補助從6歲延伸到18歲以下兒少

影／台南龍舟賽夜未眠 飛龍在天、火舞、水龍護平安

相關新聞

升級水陸雙鐵挑戰 台南泳渡虎頭埤今起開放報名

擁有台灣第一水庫之稱的虎頭埤風景區，連續第3年舉辦泳渡虎頭埤活動，今年預計在11月2日登場，將升級為多元化挑戰，推出泳渡...

超勵志！家庭主婦轉型化學槽車駕駛 邱筑嘉勇敢脫貧

行政院今日在台北舉行第23屆金馨獎頒獎典禮，台南市脫貧自立計畫中曾是家庭主婦、轉型為化學槽車駕駛的邱筑嘉，她的真實故事榮...

實地演練強化防災韌性 台南關廟模擬地震與強降雨情境

為精進災害應變機制，提升地方防救災量能，台南市關廟區今天辦理「境況模擬桌上演習及避難收容處所開設演練」，結合兵棋推演與避...

嘉市豆乳雞攤立牌「請別講台語」遭出征 里長：網路霸凌可能毀人家庭

嘉義市有家豆乳雞攤門前寫著「不好意思！老闆是東北人，請不要講台語，謝謝！」遭部分網友不滿批評，老闆在Threads解釋原...

民進黨南市黨部執行長人事布達 郭國文：黨務運作銜接持續戰鬥

民進黨台南市黨部執行長谷暮.哈就將調黨中央原住民事務部任職，市黨部今發布人事命令，遺缺由立委兼黨部主委郭國文善化服務處執...

老竹變「綠金」！廢棄竹材華麗再生 可增加杏鮑菇產能

烏殼綠竹林清園產生大量廢棄竹材，筍農就地焚燒造成空氣汙染，嘉義縣政府農業處推動竹材再利用，栽培杏鮑菇、發展生質能，讓「老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。