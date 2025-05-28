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升級水陸雙鐵挑戰 台南泳渡虎頭埤今起開放報名
擁有台灣第一水庫之稱的虎頭埤風景區，連續第3年舉辦泳渡虎頭埤活動，今年預計在11月2日登場，將升級為多元化挑戰，推出泳渡2000公尺及路跑4公里的「水陸雙鐵」體驗，民眾可擇一報名或是2項一起參加，今天也由市長黃偉哲宣布線上報名起跑。
黃偉哲表示，「泳渡虎頭埤」隨著每屆辦理的經驗不斷優化，搭配虎頭埤周邊環境持續進行完善整備與優化，期待今年「水陸雙鐵」的賽事，除能夠讓民眾充分體會虎頭埤之美外，也能體驗兼顧知性與休閒的體育活動，期許虎頭埤泳渡活動成為南台灣泳渡活動第一品牌。
觀旅局說明，泳渡虎頭埤活動今下午3點起開放線上報名，報名時間至9月30日止，名額有限，7月31日前早鳥報名可享有報名費優惠；參賽的泳者僅需2人以上即可成行，屆時，台南市觀光吉祥物「魚頭君」也將擔任活動領航員，為泳者加油。
觀旅局表示，「2025虎頭埤水與綠－泳渡虎頭埤」活動11月2日登場，屆時現場也安排「水綠市集」，由多家在地品牌設攤提供優質商品與美食，報名者可享專屬遊程服務與在地店家應援優惠，憑參加手環可到多家合作店家享優惠，也期待想挑戰自我的民眾踴躍報名，共襄盛舉，詳細資訊可洽活動臉書查詢。
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