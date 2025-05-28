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實地演練強化防災韌性 台南關廟模擬地震與強降雨情境

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市關廟區今天辦理「境況模擬桌上演習及避難收容處所開設演練」，模擬地震與強降雨引發的複合型災害情境，檢視應變能力與資源整備情形。記者袁志豪／翻攝
台南市關廟區今天辦理「境況模擬桌上演習及避難收容處所開設演練」，模擬地震與強降雨引發的複合型災害情境，檢視應變能力與資源整備情形。記者袁志豪／翻攝

為精進災害應變機制，提升地方防救災量能，台南市關廟區今天辦理「境況模擬桌上演習及避難收容處所開設演練」，結合兵棋推演與避難收容處所實地開設作業，模擬地震與強降雨引發的複合型災害情境，檢視應變能力與資源整備情形，強化防災韌性，提升應變量能。

今天演練由關廟區公所區長李賢村擔任指揮官，市府災害防救辦公室參議王雅禾擔任主推官，成功大學防災研究中心副主任李心平擔任說明官，透過跨機關合作與社區實地參與，驗證災害發生時的應變處置與收容作業能力。

今天的演練著重應變決策、資源統整與跨機關協調機制，參演單位包括關廟區公所所屬業務單位、轄區內消防、警政、區內學校、社福與民政機構，並啟動防災協作中心志工與社區居民共同參與演練，從操作中強化團隊合作與即時應變能力。

演練現場實地開設兩處避難收容處所，採「從零建構」模式，模擬實際災後需求進行人員報到、空間配置、物資整備、餐食分配、生活管理與資訊傳遞等作業流程，全程依實況演練，強化第一線人員與志工的應對經驗。

各參演單位透過分工合作與臨場指揮，熟悉任務內容，也讓民眾實地了解避難流程、動線，有效提升社區防災意識與自助互助能力，最後從演練過程中發現問題所在。

市長黃偉哲指出，市府持續推動「韌性城市」政策，積極整合災害應變資源，強化地方政府與社區間的協作關係。災害防救不能等風災地震發生後才應對，平時演練就是預防的起點。他表示，市府將持續優化收容設施、補強裝備資源，並深化基層人員訓練，打造安全、有序的避難環境。

消防局長李明峯指出，台南地處災害高風險區，極端氣候與地震威脅日增，防災工作必須持續精進；避難收容處所的規劃與運作是守護市民安全的關鍵，透過今天的災害實況模擬與收容開設演練，即時發現問題、調整改進，強化整體防救災體系的韌性與效能。

台南市關廟區今天辦理「境況模擬桌上演習及避難收容處所開設演練」，模擬地震與強降雨引發的複合型災害情境，檢視應變能力與資源整備情形。記者袁志豪／翻攝
台南市關廟區今天辦理「境況模擬桌上演習及避難收容處所開設演練」，模擬地震與強降雨引發的複合型災害情境，檢視應變能力與資源整備情形。記者袁志豪／翻攝
台南市關廟區今天辦理「境況模擬桌上演習及避難收容處所開設演練」，模擬地震與強降雨引發的複合型災害情境，檢視應變能力與資源整備情形。記者袁志豪／翻攝
台南市關廟區今天辦理「境況模擬桌上演習及避難收容處所開設演練」，模擬地震與強降雨引發的複合型災害情境，檢視應變能力與資源整備情形。記者袁志豪／翻攝
台南市關廟區今天辦理「境況模擬桌上演習及避難收容處所開設演練」，模擬地震與強降雨引發的複合型災害情境，檢視應變能力與資源整備情形。記者袁志豪／翻攝
台南市關廟區今天辦理「境況模擬桌上演習及避難收容處所開設演練」，模擬地震與強降雨引發的複合型災害情境，檢視應變能力與資源整備情形。記者袁志豪／翻攝

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