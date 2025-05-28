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超勵志！家庭主婦轉型化學槽車駕駛 邱筑嘉勇敢脫貧

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市脫貧自立計畫，曾是家庭主婦、轉型為化學槽車駕駛的邱筑嘉，真實故事榮獲「性別平等故事獎」。圖／台南市社會局提供
台南市脫貧自立計畫，曾是家庭主婦、轉型為化學槽車駕駛的邱筑嘉，真實故事榮獲「性別平等故事獎」。圖／台南市社會局提供

行政院今日在台北舉行第23屆金馨獎頒獎典禮，台南市脫貧自立計畫中曾是家庭主婦、轉型為化學槽車駕駛的邱筑嘉，她的真實故事榮獲「性別平等故事獎」，由行政院長卓榮泰頒獎。

台南市社會局指出，邱筑嘉原為全職家庭主婦，面臨家庭經濟壓力後，於2019年起參加市府脫貧自立計畫，從代賑工做起，在培力資源協助下完成職涯轉型，勇敢投入以男性為主的化學槽車駕駛工作，突破性別刻板印象。她以實際行動證明，夢想不分性別，女性也能在高技術領域中發光發熱。

市長黃偉哲表示，邱筑嘉的故事展現女性堅韌與學習精神，是台南市多年推動性別平等政策的成果之一。他強調，這份榮耀不僅屬於筑嘉，也屬於所有走在性別平權與自立脫貧道路上的人。市府將持續推動以人為本的性別政策，消除歧視、促進機會平等，打造共融共享的城市環境。

社會局長郭乃文說，邱筑嘉的轉變深刻詮釋社會局「積極陪伴、翻轉人生」的核心精神。將持續透過就業支持與培力方案，讓社會福利真正落實於民眾生活中，協助更多願意努力的人實現改變，讓「自立」從理想成為可達成的目標。

社會局主任秘書暨市府性別平等辦公室執行長陳雅芬代表市長黃偉哲出席領獎，邱筑嘉也到場受表揚。

社會局提醒，設籍台南市的低收入戶或中低收入戶民眾，若有意願參與脫貧自立計畫，可洽社會局社會救助科（06）299-5686，或聯繫各區社會福利服務中心，亦可上社會局官網「脫貧自立」專區查詢方案詳情。

台南市脫貧自立計畫，曾是家庭主婦、轉型為化學槽車駕駛的邱筑嘉，真實故事榮獲「性別平等故事獎」。圖／台南市社會局提供
台南市脫貧自立計畫，曾是家庭主婦、轉型為化學槽車駕駛的邱筑嘉，真實故事榮獲「性別平等故事獎」。圖／台南市社會局提供
台南市脫貧自立計畫，曾是家庭主婦、轉型為化學槽車駕駛的邱筑嘉，真實故事榮獲「性別平等故事獎」。圖／台南市社會局提供
台南市脫貧自立計畫，曾是家庭主婦、轉型為化學槽車駕駛的邱筑嘉，真實故事榮獲「性別平等故事獎」。圖／台南市社會局提供
台南市脫貧自立計畫，曾是家庭主婦、轉型為化學槽車駕駛的邱筑嘉，真實故事榮獲「性別平等故事獎」。圖／台南市社會局提供
台南市脫貧自立計畫，曾是家庭主婦、轉型為化學槽車駕駛的邱筑嘉，真實故事榮獲「性別平等故事獎」。圖／台南市社會局提供

社會局 性別 台南

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