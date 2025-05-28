泳渡虎頭埤11/2登場 加辦4公里路跑成水陸鐵人挑戰

台南市政府將於11月2日舉辦「2025泳渡虎頭埤」活動，除了泳渡2公里，並開辦路跑4公里成為水陸鐵人挑戰，民眾可擇一報名或兩項一起參加，盼吸引更多民眾體會虎頭埤之美。

台南市長黃偉哲下午在永華市政中心舉行的活動宣傳記者會致詞表示，「泳渡虎頭埤」辦理至今已是第3屆，搭配虎頭埤風景區周邊環境持續整備與優化，期待今年的「水陸雙鐵」賽事，能夠讓民眾充分體會虎頭埤之美。

黃偉哲表示，虎頭埤有近180年歷史，是台南風景名勝，更因為是平地水庫，不用爬山越嶺就能到達，周邊設施包括涼亭、剛揭幕的蟋蟀生態館、吊橋、全齡式遊憩場等，適合大人小孩同樂，也兼顧知性、休閒與體育活動，歡迎民眾帶著全家大小共遊。

台南市觀光旅遊局提供資料指出，泳渡虎頭埤活動今天下午3時開放線上報名，至9月30日截止，名額有限，7月31日前報名可享報名費優惠。

觀光旅遊局指出，11月2日活動現場安排「水綠市集」，將有多家在地品牌與特色攤位，提供優質商品與美食，報名者還能享受專屬遊程服務與在地店家應援優惠，憑參加手環可到多家合作店家享優惠，詳情可上活動官網或臉書（Facebook）粉專查詢。