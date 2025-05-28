嘉市豆乳雞攤立牌「請別講台語」遭出征 里長：網路霸凌可能毀人家庭

嘉義市有家豆乳雞攤門前寫著「不好意思！老闆是東北人，請不要講台語，謝謝！」遭部分網友不滿批評，老闆在Threads解釋原因並宣布閉店整修，暫時躲避風頭。里長林昇賢為老闆抱不平，很可憐！已1周沒擺攤，網路言語霸凌，可能讓老闆家生活陷入困境。

有網友批評「立牌上的宣言就是中共國自大思維的表徵，沒得救」、「聽不懂台語可回中國」、「你不要賣了，因為我不會去買」；但也有不少網給予溫暖「來台灣以為可以嚐到民主的滋味，卻碰上了民粹，辛苦你了」、「青鳥不代表所有的台灣人…。加油不要因為這種小事就失去了生活的熱情」、「太扯了，因為不會講台語，被攻擊到關店」。

光路里長林昇賢說，這家豆乳雞店家在服務處對面擺攤已2、3年，老闆很客氣，曾向他買過豆乳雞。可能擔心聽不懂台語和消費者發生誤會，才在豆乳雞攤門前寫著「不好意思！老闆是東北人，請不要講台語，謝謝！」。

沒想到卻引起網友批評，林昇賢說，立牌的內容並沒有涉及政治或不當言論，但是這樣的網路攻擊，已經1周沒看到老闆擺攤。

林昇賢說，和老闆不熟，好像還有在經營網路商品，但是面對突然而來網路語言霸凌，小生意沒辦法做，擔心他和家人的日子要怎麼過下去？房子是租的，豆乳攤賺又沒有賺多少，遭受網路霸凌，叫人家要怎麼活？真的很可憐！

老闆曾在Threads發文道歉表示，因為是東北人擔心說話方式稍微有差異，確實聽不懂閩南語，台語，沒有惡意也沒有不尊重當地文化，是因為自己擔心與顧客溝通上造成誤會，所以立了個小牌子，因為語法使用的不恰當，沒想到還是造成大家的誤會，深感歉意。他表示，剛創業，會努力學閩南語、台語，牌子馬上會去更改，會用更可愛帶有善意的表達。

不過還是頂不住批評聲浪，他只好再Threads發文表示，網絡輿論熱度持續，本店與2025年5月27日起閉店休整，開業時間會另行發文，關店休整原因很簡單，請朋友們不要過分解讀。會擔心自己和家人在營業期間被惡語相向，我個人認為這種黑紅不是紅，期望整理好後再次營業時會給朋友們更好的服務，更好的品質，陸續也會做些東北的特色美食，例如：東北鍋包肉，東北小串之類。