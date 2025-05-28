民進黨南市黨部執行長人事布達 郭國文：黨務運作銜接持續戰鬥

民進黨台南市黨部執行長谷暮.哈就將調黨中央原住民事務部任職，市黨部今發布人事命令，遺缺由立委兼黨部主委郭國文善化服務處執行長陳怡如接任。郭國文表示，谷暮.哈就擔任執行長期間，持續用社會運動精神，帶動市黨部員工，面對近期各項挑戰，已打下良好基礎。

郭國文今天布達這一人事命令，他說，由於谷暮.哈就將赴黨中央原住民事務部任職，為銜接黨務運作，近日將完備交接手續，6月1日起人事派令生效。他表示，有鑒於賴清德主席針對黨中央原民部人事考量，執行長谷暮.哈就具備社運背景與原民身分，即將有新的任務被賦予，於公於私，不論是在民進黨整體黨務與原務運作，或是谷暮.哈就在該黨歷練上，都會持續發展。

郭國文感謝谷暮.哈就擔任執行長期間持續用社會運動精神，帶動市黨部員工，面對近期各項挑戰，已打下良好基礎。不論是在青年、新住民、原住民、黨部公益化與社會力連結上，都需要持續銜接不間斷。接下來將由陳怡如擔任黨部執行長，目前正進行各項交接。

郭國文要求黨部同仁，百尺竿頭，做好打底工作，好還要更好，黨工社工化，秉持黨員服務精神不鬆懈，創黨草根運動與戰鬥調性維持不變；並加強社群網路宣傳，讓更多人了解黨務運作，擴大民意基礎，一起加入台南民主首都的行列。