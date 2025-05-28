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蘇偉碩指賴清德讓南紡獲30%容積獎勵 南市都發局斥惡意扭曲

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
總統賴清德。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲因涉及京華城容積弊案，再遭延押，醫師蘇偉碩發文指總統賴清德擔任台南市長時，讓南紡購物中心獲得最高30%的容積獎勵，京華城獲20%獎勵有何不法？台南市都發局今澄清，指是刻意錯置時間抹黑，惡意扭曲。

南市都發局澄清，市南紡購物中心開發案都市計畫是2010年8月發布實施，為原台南縣市尚未合併升格前，市長許添財任內核定，賴總統是在縣市合併升格為直轄市後，才擔任南市市長。相關建照申請核發都遵循法規，由建築主管機關核定發給，一切合法合規。

都發局表示，相關人士為達特定目的，言論發表斷章取義，刻意錯置時間抹黑，市府從2024年9月陸續多次澄清說明，希望有心人士勿再竹篙湊菜刀，惡意扭曲。

精神科醫師蘇偉碩是在27日發文，指賴清德擔任市長時，依照都市計畫法第22條和第24條，讓南紡購物中心獲得最高30%的容積獎勵；他質疑，京華城依此獲得20%容積獎勵，有何不法。

醫師

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