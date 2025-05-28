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老竹變「綠金」！廢棄竹材華麗再生 可增加杏鮑菇產能

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣推動廢棄竹材再利用，在現地粗破碎後，可進入加工場細破碎，用於菌菇太空包、生質燃料原料。記者黃于凡／攝影
嘉義縣推動廢棄竹材再利用，在現地粗破碎後，可進入加工場細破碎，用於菌菇太空包、生質燃料原料。記者黃于凡／攝影

烏殼綠竹林清園產生大量廢棄竹材，筍農就地焚燒造成空氣汙染，嘉義縣政府農業處推動竹材再利用，栽培杏鮑菇、發展生質能，讓「老竹變綠金」，政府補助民間成立農糧剩餘產物集貨加工場今天動土，並與蕈菇業者簽訂合作備忘錄，未來每年可供2千公噸竹屑。

大林鎮長許有疆說，大林鎮竹園種植面積約有620公頃，是全台烏殼綠竹筍生產重鎮，為了維持竹筍品質與產量，筍農每3年須清理竹園，但廢竹缺乏有效利用途徑，早期筍農都直接在田裡集中放火燒，但現在會違反空汙法規，建置去化再生管道，盼讓老竹變綠金。

農業處長許彰敏說，嘉義縣、雲林縣每年清園面積約350公頃，產出2.5萬公噸廢棄竹材，農糧署、林業署及縣府今年補助6千萬元協助筍農黎勝通建置農糧剩餘產物集貨加工場，盼協助鄰近雲嘉地區處理廢棄竹材，串連商業模式推動資源再生，穩定有效去化廢棄竹材。

農業處指出，廢棄竹材在現地粗破碎後，再進入加工場分選竹葉與雜物，最後投入機器進行細破碎，就能出料再次利用，目前每年可處理275公頃竹材，產出7700公噸粗破碎竹材，建置加工場後，預計未來每年可產出2萬公噸竹屑，作為菌菇太空包、生質燃料原料。

蕈菇業者指出，竹材經破碎加工為4至6釐米，可加進太空包栽培杏鮑菇、黑美人菇，實驗顯示將40%竹屑替代木屑後，杏鮑菇生長速率可提升11%，A級品速率更可提升15%，目前蕈優生物科技農場已穩定運用竹屑種植杏鮑菇，每年竹屑需求量約2000公噸。

農業處指出，黎勝通投資設置1組小型現地破碎機，每年可處理46公頃竹園，年供應3300公噸破碎竹材，也投資1場竹材加工與堆置場，年產產能2萬公噸，可處理275公頃竹園竹材；斗南鎮農會投資設置1組大型現地破碎機，每年可處理62公頃竹園，供應4400公噸破碎竹材。

農糧署、林業署及縣府補助民間成立農糧剩餘產物集貨加工場，負責人黎勝通與菌菇業者簽署合作備忘錄，未來每年將供應2千公噸竹屑。記者黃于凡／攝影
農糧署、林業署及縣府補助民間成立農糧剩餘產物集貨加工場，負責人黎勝通與菌菇業者簽署合作備忘錄，未來每年將供應2千公噸竹屑。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮是全台烏殼綠竹筍重要產區，每3年清園產出大量廢棄竹材，無去化管道長期困擾筍農。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮是全台烏殼綠竹筍重要產區，每3年清園產出大量廢棄竹材，無去化管道長期困擾筍農。記者黃于凡／攝影
嘉義縣推動廢棄竹材再利用，在現地粗破碎後，可進入加工場細破碎，用於菌菇太空包、生質燃料原料。記者黃于凡／攝影
嘉義縣推動廢棄竹材再利用，在現地粗破碎後，可進入加工場細破碎，用於菌菇太空包、生質燃料原料。記者黃于凡／攝影
嘉義縣推動廢棄竹材再利用，農糧署、林業署及縣府補助6千萬元，協助民間成立農糧剩餘產物集貨加工場今天動土。記者黃于凡／攝影
嘉義縣推動廢棄竹材再利用，農糧署、林業署及縣府補助6千萬元，協助民間成立農糧剩餘產物集貨加工場今天動土。記者黃于凡／攝影
嘉義縣推動廢棄竹材再利用，農糧署、林業署及縣府補助6千萬元，協助民間成立農糧剩餘產物集貨加工場今天動土。記者黃于凡／攝影
嘉義縣推動廢棄竹材再利用，農糧署、林業署及縣府補助6千萬元，協助民間成立農糧剩餘產物集貨加工場今天動土。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮是全台烏殼綠竹筍重要產區，每3年清園產出大量廢棄竹材，無去化管道長期困擾筍農。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮是全台烏殼綠竹筍重要產區，每3年清園產出大量廢棄竹材，無去化管道長期困擾筍農。記者黃于凡／攝影

農業處 太空 嘉義

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