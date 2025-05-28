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關子嶺紫雲殿後方山坡地不法開發 南市府說話了

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

自113年3月起，台灣水資源保育聯盟持續關心白河水庫水源區關子嶺紫雲殿後方山坡地疑似存在不法開發情形。南市府農業局隨即於3月13日邀請經濟部水利署、農業部農村發展及水土保持署、地政局以及水利局等單位進行現地勘查，經各單位檢查，該地的土地權屬及使用地類別為私有農牧用地。

水利局表示，白河區關子嶺段89-45地號，地主於112年11月1日申請「新建農業資材室簡易水土保持申報書」，經臺南市水土保技師公會及本局審查符合「水土保持法」相關規定，並於112年11月23日核定在案，屬合法申報情況。後續地主於113年11月18日申報開工，南市府水利局及區公所皆有不定期派員巡查。惟114年4月9日巡查時發現違規行為人，超出計畫申請範圍，有大面積開挖整地、改變地形地貌之情形，已違反水土保持法第23條第1項規定，本局依臺南市政府處理違反水土保持法案件裁罰基準，處罰鍰新台幣15萬元整，並限期於114年8月15日前改正完成。若未繳納罰款者，將依法移送法務部行政執行署強制執行，請民眾勿存僥倖心態。

水利局補充，另紅葉公園附近某咖啡店違反水土保持法及傾到廢棄物部分，已訂115年5月28日會勘取締，將視取締結果依水土保持法辦理，傾倒廢棄物部分移送環保局查處。

臺南市長黃偉哲表示，市府對山坡地開發及水土保持工作相當重視，請民眾依據相關水土保持法規申請，若有故意違規，市府將從嚴處分並嚴格檢查，決不寬貸。

聚傳媒

臺南 水利局 廢棄物

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