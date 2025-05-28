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黃偉哲創意省經費！南市649里今年全面裝設監視器

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左三）創意構想，透過與有線電視業者合作，利用既有的網路與設備，裝設社區型監視器，之前在北區試辦，今年擴大到全市649個里。資料照片／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（左三）創意構想，透過與有線電視業者合作，利用既有的網路與設備，裝設社區型監視器，之前在北區試辦，今年擴大到全市649個里。資料照片／台南市政府提供

南科帶動新社區及道路開闢，市議員邱昭勝上午在市議會質詢時指出，安南醫院周邊監視器明顯不足，該區鄰近台灣歷史博物館、亞太棒球村、轉運站及國道八號交流道，交通與治安案件頻傳，應加強監控設施。

市府回應，為強化社區安全防護，今年編列逾1557萬元預算，推動「社區安全防護監視器」補助計畫，在全市649個里裝設1298組監視器，針對治安、水情與交通等面向加強監控，建構更完整的社區安全網絡。

市長黃偉哲表示，該計畫源自他提出的構想，透過與有線電視業者合作，利用既有的網路與設備，以租用方式加裝鏡頭，取代動輒數十萬元的社區型監視器建置成本，並由業者負責線路與設備維護，市府僅需負擔月租費，節省經費並提升管理效能。他強調，這是一項市府、社區與業者三方共贏的方案。

他指出，由於警用監視器受限預算難以全面普及，市府改採社區合作模式，在重要出入口裝設監視器，不僅補足警用系統不足，也能依地方需求靈活調整，擴大守護範圍。

民政局說明，今年度補助計畫採「每里兩組監視器」原則編列預算，每組含雙鏡頭，並進行總量管控。每組每月租金為1000元，全年支出為1萬2000元。全市總計裝設1298組，總經費達1557萬6000元。監視器設置由各區公所依照水情監控、交通流量、環境保護及特殊需求等為主要考量，治安為輔，並可依實際需求彈性調整設置地點。

針對安南醫院周邊監視器，黃偉哲表示，院區內監視器由安南醫院依權責設置，周邊則由市府民政、警局協調，盡速完成設置。警察局指出，監視器設置採「重點監錄包圍」方式，依治安狀況評估汰換或增設，安南醫院附近目前已有4處監視器設置，未來將視需求進行調整。

台南市與有線電視業者合作，全市649個里全面裝設監視器。圖／台南市民政局提供
台南市與有線電視業者合作，全市649個里全面裝設監視器。圖／台南市民政局提供
台南市議員邱昭勝（右）質詢安南醫院周邊監視器不足，治安交通狀況頻傳，市長黃偉哲允諾盡速改善。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員邱昭勝（右）質詢安南醫院周邊監視器不足，治安交通狀況頻傳，市長黃偉哲允諾盡速改善。記者吳淑玲／翻攝

黃偉哲 監視器 監控

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