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雲林纜線地下化僅12% 台電月初通知無法配合恐更牛步

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣交通工務局長汪令堯表示，目前全縣地下化比例約12％，將研擬規範及罰則加速地下化，但台電本月初告知因經費刪減，無法配合下地計畫，恐影響地下化進度。記者陳雅玲／攝影
雲林縣交通工務局長汪令堯表示，目前全縣地下化比例約12％，將研擬規範及罰則加速地下化，但台電本月初告知因經費刪減，無法配合下地計畫，恐影響地下化進度。記者陳雅玲／攝影

民進黨雲林縣議員江文登今在議會質詢，指雲林纜線地下化牛步，首善之區斗六市天際線猶如蜘蛛網，要求檢討，交通工務局表示，目前全縣地下化比例約12％，將研擬規範及罰則加速地下化，但台電本月初告知因經費刪減，無法配合下地計畫，恐影響地下化進度。

江文登在議會質詢時指出，指管線下地已是趨勢，斗六是雲林首善之區，但各種纜線橫跨交錯，斗六天空就像蜘蛛網一樣，每次反映後改善一陣子，沒多久又故態復萌，連首善之區都做不好，遑論其餘19鄉鎮，要求縣府改善。

交通工務局長汪令堯表示，近年縣府持續藉道路拓寬改善工程將纜線地下化，全縣地下化比例約12％，之前僅在開會時要求管線單位不能橫跨馬路及要求下地，沒有強制性規範，確實衍生不少纜線亂象，將召集有線電視、中華電信、台電等各管線單位開會，研擬制定規範及罰則，加速地下化進度。

汪令堯表示，各管線單位地下化經費縣府都會盡力配合支應，但本月初台電通知，因經費問題，無法配合地下化工程，若台電無法配合下地，其餘管線單位做了也沒有意義，纜線地下化進度將受影響，整體市容恐難以進步，將請立委協助反映。

民進黨雲林縣議員江文登今在議會質詢，指雲林纜線地下化牛步，首善之區斗六市天際線猶如蜘蛛網。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣議員江文登今在議會質詢，指雲林纜線地下化牛步，首善之區斗六市天際線猶如蜘蛛網。記者陳雅玲／攝影

雲林 斗六 台電

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