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台南肉品市場安南場遷至善化無進度？ 農業局：明年啟動設計

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安南區肉品市場將遷移到善化區。圖／台南市農業局提供
台南市安南區肉品市場將遷移到善化區。圖／台南市農業局提供

台南市目前擁有安南與善化兩處肉品市場，為提升屠宰作業效率與符合現代化衛生標準，市府規畫將安南場業務整併至善化場，議員關切進度，農業局表示，肉品市場規劃新式毛屠宰線估需2億，已由立委向中央爭取經費，預計於明年啟動設計規畫。

農業局表示，為獲取中央補助，肉品市場已兩度向農業部畜牧司進行報告，爭取比照2021至2024年間冷鏈專案的7成補助方式處理，並期望能納入農業部於2025年至2028年的專案計畫中。

根據農業部現行的補助基準，遷併場相關補助金額不得超過總經費的3分之1，而交易及屠宰設施的補助則不得超過2分之1，補助上限為500萬元。

針對未來作業，農業局長李芳林說明，預計於2025年下半年啟動新設毛豬屠宰線的設計與規畫工作，以因應安南場與善化場合併後的毛豬屠宰量需求。整體規劃將在善化場完成設備擴建後，全面遷移安南場的業務至善化場，完成市場的整併與搬遷作業。

台南市安南區肉品市場將遷移到善化區。圖／台南市農業局提供
台南市安南區肉品市場將遷移到善化區。圖／台南市農業局提供
台南市安南區肉品市場將遷移到善化區。圖／台南市農業局提供
台南市安南區肉品市場將遷移到善化區。圖／台南市農業局提供

農業部

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