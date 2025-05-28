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台南河樂廣場粉紅球池改裝 七星集願高喊浪漫不喊卡

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市觀旅局因應夏季戲水人潮增加，同時配合工務局進行清理戲水池作業，將「520愛情許願池」改裝化身為7顆集願大球，象徵「七星集願」，透過大家的許願集氣，讓願望成真，浪漫不喊卡。記者萬于甄／攝影
南市觀旅局因應夏季戲水人潮增加，同時配合工務局進行清理戲水池作業，將「520愛情許願池」改裝化身為7顆集願大球，象徵「七星集願」，透過大家的許願集氣，讓願望成真，浪漫不喊卡。記者萬于甄／攝影

南市府觀旅局今年在河樂廣場攜手打造「520愛情許願池」，推出後引來網友批評「塑膠球不環保」、「遠看像福壽螺卵」等爭議，但也意外成為另類宣傳，近期有民眾發現球池似乎被「提早結束」，觀旅局回應，是配合戲水池清理作業並改裝，以「七星集願」持續浪漫。

觀旅局與在地觀光產業合作，在河樂廣場打造「520愛情許願池」，逾10萬顆粉色塑膠球球池雖引來正反兩派意見，不過意外成為另類宣傳，吸引民眾朝聖，而該活動原預計布展至6月份，但近期有民眾發現工作人員似乎在清理球池，紛紛驚呼「難道要提早結束？」

對此，觀旅局回應，因應夏季戲水人潮增加，同時配合工務局進行清理戲水池作業，「520愛情許願池」也進入下階段策展形式，因此，近期工作人員將許願球集結，化身為7顆集願大球，象徵「七星集願」，透過大家的許願集氣，讓願望成真，浪漫不喊卡。

觀旅局也說，七星集願球靈感除來自幸運數字7外，台南台19甲省道新化至關廟一帶擁有尖山、孤山、大坪山等7座丘陵，在地文化流更傳著「七星墜地」成為新化7間廟宇的風水故事，如今，「七星」轉化為現場7顆巨型愛情集願球，承載祝福與期待。

觀旅局強調，7顆巨型愛情集願球也容易讓人聯想到知名動漫「七龍珠」，集滿7顆龍珠就能召喚神龍實現願望，因此「520愛情許願池」也希望透過7大顆集願球設計，鼓勵民眾在愛的宇宙中集齊心願、勇敢告白，朝向幸福邁進。

另外，現場保留互動樂趣與在地參與，人氣扭蛋機持續運作，並與在地觀光產業合作，提供更多樣化獎項，近期即將迎來端午連假，也歡迎民眾屆時可踴躍參與，深入認識台南的魅力。

南市觀旅局與在地觀光產業合作，5月在河樂廣場打造「520愛情許願池」，逾10萬顆粉色塑膠球球池引來正反兩派意見，不過近期有民眾發現球池似乎被「提早結束」，對此，觀旅局回應，是配合戲水池清理作業並改裝，以「七星集願」持續浪漫。記者萬于甄／攝影
南市觀旅局與在地觀光產業合作，5月在河樂廣場打造「520愛情許願池」，逾10萬顆粉色塑膠球球池引來正反兩派意見，不過近期有民眾發現球池似乎被「提早結束」，對此，觀旅局回應，是配合戲水池清理作業並改裝，以「七星集願」持續浪漫。記者萬于甄／攝影

520 許願 愛情

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