台南善化慶安宮端午發葫蘆香包 象徵財源「胡」起來

本周末即將迎來端午佳節，台南市定古蹟善化慶安宮每年都會打開廟前道路的百年古井、取午時水，今年也不例外，同時將發放共1000份的杮子造型香包以及葫蘆造型香包，希望讓信眾能驅邪避凶、事事如意，財源都能「胡」進來。

廟方表示，今年31日端午節當天中午將開啟百年荷蘭井，讓民眾盛取午時水除穢招財，同時也會發放端午香包，讓信眾戴在身上，且香包內有添加一些艾草，可以驅除蚊蟲，今年準備1000份香包，造型以象徵「事事如意」的杮子以及財源廣進的葫蘆為主。

廟方說明，端午節當天上午9點開始發放香包，也會舉辦親子香包製作，讓家長帶著孩子自己動手縫製香包，還可現場報名吃西瓜比賽、午時立蛋、點雄黃、滷味品嘗、繫五色長命縷等活動，屆時熱鬧可期。