療育不中斷 台南擴大補助從6歲延伸到18歲以下兒少

台南市為照顧有長期療育需求的家庭，對於兒童及少年療育訓練費用補助計畫，補助對象從原本6歲以下擴大至未滿18歲，提供更長期且穩定的療育支持，從6月1日起受理。

市長黃偉哲強調，今年對台南而言是財政特別困難的一年，市府撙節各項經費支出，然為照顧有療育需求的家庭不因經濟壓力而中斷療育訓練，療育補助對象擴大至未滿18歲兒少，落實台南照顧弱勢優先的精神。

黃偉哲表示，過去療育補助對象為0至6歲兒童，實務上發現6歲以上的兒少仍有持續療育需求，且年滿6歲後的療育補助中斷後，對有療育需求的家庭可能造成經濟壓力。此計畫展現市府對弱勢兒少的重視與支持，期待透過政策補助，提供6歲至18歲的兒少穩定且連續的療育資源，協助療育與特殊教育系統配合，共同協助孩子往長遠的發展，能獨立生活與社會適應做準備，進而提升兒少的社會參與與生活自理能力，打造更友善的兒少成長環境。

社會局長郭乃文指出，台南市已訂有「發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫」的療育費及交通費，補助對象為未滿6歲之幼兒。新開辦的計畫補助對象擴大為設籍台南市並實際居住的6歲以上至未滿18歲兒童及少年，且經醫師診斷證明有持續療育需求者。補助項目包括語言治療、職能治療、物理治療等非健保給付項目。每人每月最高補助4000元，低收入戶每人每月最高補助6000元。