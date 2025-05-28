台南端午連假交管啟動 籲避開龍舟賽、市集壅塞熱區

端午連假將於本周五（5月30日）展開，台南市長黃偉哲提醒市民與遊客，連假出遊請提前規劃行程，避開易壅塞路段。他並指示交通局等單位持續監控交通狀況，適時發布改道訊息與調整號誌，呼籲用路人配合警方疏導，節省行車時間。

配合2025台南市國際龍舟錦標賽，活動將於5月27日至5月31日於台南運河安億橋至承天橋舉行。屆時，安平區慶平路（健康三街至安億路）將實施交通管制。市府建議民眾提早改道安平路或永華路，並在經過活動會場周邊時減速慢行。

南區水交社園區於5月29日至6月1日舉辦「粽夏誕生的小怪獸」活動，屆時興中街63巷將封閉通行；中西區海安路二段（民生路至中正路）則將舉行「虎翔粽頭戲端午市集」，中央軸封閉，呼籲民眾提前規劃改道路線，避免陷入壅塞。

交通局長王銘德表示，連假期間，交通局將於大台南智慧交通中心監控交通流量，並與警方及交通大隊密切協調，針對各重點路段即時調整號誌控制。局內人員亦將線上輪值，隨時待命應變。