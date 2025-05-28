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避開端節連假 嘉義北興陸橋今晚共4個工作天夜間封閉

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
配合嘉市鐵路高架化計畫施工需要，北興陸橋排定今晚、6月2日至6月4日共4個工作天，夜間9時到至翌日清晨6時，全線封閉，吊裝北興陸橋上空鐵路高架橋預鑄護欄。圖／嘉市府提供
配合嘉市鐵路高架化計畫施工需要，北興陸橋排定今晚、6月2日至6月4日共4個工作天，夜間9時到至翌日清晨6時，全線封閉，吊裝北興陸橋上空鐵路高架橋預鑄護欄。圖／嘉市府提供

配合嘉義市鐵路高架化計畫施工需要，北興陸橋排定今晚、6月2日至6月4日共4個工作天，夜間9時到至翌日清晨6時，全線封閉，避開端午連假，進行北興陸橋上空鐵路高架橋預鑄護欄吊裝工項。

市府交通處表示，北興陸橋目前正持續配合市區鐵路高架化施工需要，採全時段限高與部分期間實施夜間封閉交維措施：限高維持4.6公尺：施工期間北興陸橋路面至鐵路高架橋底部高度為4.6公尺，因此，超過4.6公尺的大型車輛，請提早改行鄰近嘉雄陸橋、博愛陸橋等替代路線。

夜間封閉陸橋措施：考量施工風險暨端午連假期間民眾行車需求，本次施工分別在今晚、6月2日至4日夜間全線封閉陸橋，用路人請遵守現場義警交人員指揮，以及相關交通導引牌行駛，並請該時段往返該陸橋駕駛人提早改行鄰近文化地下道、嘉雄陸橋、博愛陸橋、世賢地下道等替代路線通行。

交通處提醒用路人，超過限高大型車輛及陸橋封閉期間，應提早改道，維護施工中跨越橋體安全，並維持交通順暢。鐵路高架化施工過程不可避免造成市民不便，請體諒，支持重大交通建設。

配合嘉市鐵路高架化計畫施工需要，北興陸橋排定今晚、6月2日至6月4日共4個工作天，夜間9時到至翌日清晨6時，全線封閉，吊裝北興陸橋上空鐵路高架橋預鑄護欄。圖／嘉市府提供
配合嘉市鐵路高架化計畫施工需要，北興陸橋排定今晚、6月2日至6月4日共4個工作天，夜間9時到至翌日清晨6時，全線封閉，吊裝北興陸橋上空鐵路高架橋預鑄護欄。圖／嘉市府提供
配合嘉市鐵路高架化計畫施工需要，北興陸橋排定今晚、6月2日至6月4日共4個工作天，夜間9時到至翌日清晨6時，全線封閉，吊裝北興陸橋上空鐵路高架橋預鑄護欄。圖／嘉市府提供
配合嘉市鐵路高架化計畫施工需要，北興陸橋排定今晚、6月2日至6月4日共4個工作天，夜間9時到至翌日清晨6時，全線封閉，吊裝北興陸橋上空鐵路高架橋預鑄護欄。圖／嘉市府提供
配合嘉市鐵路高架化計畫施工需要，北興陸橋排定今晚、6月2日至6月4日共4個工作天，夜間9時到至翌日清晨6時，全線封閉，吊裝北興陸橋上空鐵路高架橋預鑄護欄。圖／嘉市府提供
配合嘉市鐵路高架化計畫施工需要，北興陸橋排定今晚、6月2日至6月4日共4個工作天，夜間9時到至翌日清晨6時，全線封閉，吊裝北興陸橋上空鐵路高架橋預鑄護欄。圖／嘉市府提供

高架橋 鐵路高架化

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