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嘉縣鳥會送「燕你好好板」 防鳥糞滴頭打造人鳥和諧環境
家燕在屋簷學校機關等處築巢，總會帶來意外「驚喜」鳥糞，困擾住戶學校機關，影響環境整潔。林保署為解決燕子排遺困擾，去年與台北鳥會WBST攜手推出創意設計防水「燕你好好板」，打造人鳥和諧環境，試用成效良好，嘉縣野鳥學會申請免費發送，成效良好，受稱讚。
嘉縣鳥會常務監事陳建樺日前將一批「燕你好好板」，親送梅山鄉大南國小校長謝世達安裝，他說，學校風水好，所以蝙蝠、燕子們喜歡來棲息，但排遺難免會造成環境整理上的困擾，感謝嘉義縣野鳥學會推廣使用燕你好好板，使用1個多禮拜了，效果良好喔！
陳建樺說，林保署與台北鳥會WBST開發防水的「燕你好好板」，造型簡約輕巧、安裝快速方便、圖案醒目可愛，在燕巢外接便便，保護下方空間不受空襲污染，去年試用，徵求家門外有燕子築巢的家戶，在環境允許下，安裝接便板，守護燕子，打造友善與互相尊重的人鳥環境，嘉縣鳥會響應配合推廣。
去年試辦參與者成為「百家徵燕─都市燕子築巢觀察計畫」第1階段觀察家，由鳥會專人指導安裝「燕你好好板」，不必擔心干擾到燕子的繁殖。試用期結束，嘉縣野鳥學會申請免費發送，共同打造人鳥和諧環境。
粉專「台北鳥會WBST」分享小秘技：如果你遇到落巢的家燕寶寶，應該怎麼辦？首先，觀察雛鳥狀況：體型和精神狀態。若雛鳥體型小，精神狀態虛弱，可以將其送到各縣市救傷單位；若情況允許，也可以將雛鳥放回燕巢。雖然這可能會干擾到親鳥，但只要時間短暫，一般來說不會有太大問題。
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