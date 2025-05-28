台南北外環4期改線？ 市府否認

為紓解南科園區通勤壓力與原市區交通瓶頸，「都會區北外環道路」進度引起關注，議員昨質詢指地方盛傳第4期路線規畫可能改線到安南區，安平聯絡道也未定案，令地方憂心；市府說明，4期未有改線計畫，也納入安平聯絡道的規畫。

市府解釋，北外環目前2期進行中，從2等7號道路往西至溪頂寮大橋，長度約3.1公里，總經費約82.62億元，已完成用地取得，由內政部國土署辦理施工；東段標目前進度62%，預計2026年底完工、西段標進度49.5%，預計2027年中旬完工。

市議員林依婷質詢說，南科每日通勤人數高達十萬人，永康、安南等區長年面臨交通壓力，北外環道路開闢以彌補市區缺乏高架道路，改善通往國道1號的交通效率，全線通車後估從安平前往南科可從現行30分鐘縮短為15分鐘。

她表示，近期傳出有民代建議將路線改至安南區，但安南區已有國道8號可接通國1，且與南科距離較近，應優先爭取國8向東延伸及沿線路口立體化，北外環若移至安南，恐無法有效服務原市區交通需求。

南市工務局長陳世仁說，第2期工程已銜接至中央路，未來將持續按部就班推進，第4期路段仍維持走中華北路的規畫，「未有改線計畫」。

林依婷也關切安平聯絡道規畫。工務局表示，北外環第4期細部設計已納入安平聯絡道，預計銜接至和緯路與華平路路口，將評估是否延伸至四草大橋。