台南白河水庫保護區又違法整地！環團怒轟 水利局：已罰

台南白河水庫水質水量保護區去年遭檢舉1塊私有地違法開發4千平方公尺，多個環團人士昨指控，市府遲未開罰，還於3月要求該案件解除水源區巡察會議列管，解除列管數日後再出現疑違法整地，另一塊土地疑違法開挖供停車還填埋廢棄物，若不處理將有更多違法情事。

南市水利局解釋，遭檢舉開發4千平方公尺的關子嶺段89-45地號，經查未依申請計畫整地，確有違反規定，已依違反水土保持法罰鍰15萬元，並限期於8月15日前改正完成。

水利局也指出，關子嶺35-111地號紅葉公園附近某咖啡店去年山坡處崩塌，經技師現勘鑑定是下雨而非整地造成，要求業者做好維護，卻只把土方等雜物推到邊坡，未依規定做好水土保持，預計今日會勘取締，並依水保法辦理，傾倒廢棄物部分移由環保局查處。

監督施政聯盟召集人暨台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華昨主持記者會，她表示，白河區關子嶺段89-45土地被不當整地伐樹，疑似非農牧開發使用，去年經多次檢舉，而今年3月經濟部水利署水源區巡查會議上，市府要求解除列管，但解除列管數日後又遭檢舉大規模整地，也非農牧種植，上月底環團與立委陳昭姿開記者會要求南市府開罰。

陳椒華也說，白河區紅葉公園附近咖啡店旁坡地，也被發現不法挖土方、填埋廢棄物成停車場，屬於水源區，將導致白河水庫淤積加劇及汙染水源，也應調查是否有不法勾結。

台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧表示，去年3月前往現勘超過6次，發現有違法開挖當停車場，且丟棄大量廢棄物，應查有無不法；她質疑，中央編列預算為白河水庫清淤，市府卻不努力水源區保育，放任不當開發，很諷刺。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調說，違法開挖造成光禿的地表，梅雨季將屆，恐被沖刷而土壤流失，對已經清淤的白河水庫，有再度淤積之虞。

市長黃偉哲說，對山坡地開發及水土保持工作相當重視，若有故意違規，從嚴處分並嚴查、絕不寬貸。