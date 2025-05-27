影／台南龍舟賽夜未眠 飛龍在天、火舞、水龍護平安

台南國際龍舟錦標賽今晚開幕，市長黃偉哲於運河祭江後運動員宣誓，讓最民眾期待的「即將成真火舞團」表演也接續登場，舞碼結合台南400年、媽祖，以火焰、舞蹈、樂曲、鼓聲祈求國泰民安，也帶入火龍意象，藉由龍舟的水龍共舞，營造水火同源護台南意象，用最華麗且純樸的火舞揭開序幕。

市長黃偉哲表示，台臺南龍舟賽是全台歷史最悠久的賽事，傳承已超過300年，因此，台南龍舟賽依然堅持全用木船競賽，但也在傳統中追求創新，特別禮聘即將成真火舞團演出，將運河上的龍舟轉化成華麗的火龍，與龍舟水龍在運河上共舞，營造雙龍共同守護台南意象。無人機並拉起龍在天上飛翔，飛龍、人舞、火焰與鼓聲，震撼的火舞秀，運河旁數千民眾以掌聲鼓勵，也為舞者致敬。舞末，龍舟載著台灣造型的火焰，象徵護佑台南與台灣，做了最精彩的結束。

體育局表示，賽事期間活動會場有百攤特色美食、農產品及文創攤位，還有精彩的藝文表演與體驗活動區，可以玩立蛋，又可玩童玩，不止讓民眾可以隨興吃喝看比賽，也可買精緻的伴手禮帶回家，絕對是端午連假最Chill的好去處，邀請全國朋友一起來臺南度過端午佳節，觀賞精彩又刺激的龍舟競賽。