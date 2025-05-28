看見幸福台灣／嘉義縣長翁章梁 要找回最「嘉」自信

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣在產業轉型上正穩健發展，逐步實現農工科技大縣目標，透過農業升級、工業轉型與科技創新，讓嘉義這塊土地重新展現蓬勃活力，也讓縣民找回最「嘉」自信。

翁章梁親土愛民接地氣，上任以來推動「村里生活大調查」，深入基層傾聽鄉親需求，秉持苦民所苦、質量提升、進步價值的施政理念，以科學化、系統化方式，推動貼近民意的幸福政策，讓嘉義縣在嘉義科學園區設立、台積電（2330）設廠、無人機產業群聚多重利多下，穩健邁向農工科技大縣。

翁章梁指出，農業是嘉義發展的根，強調「以農為本」核心精神，推出「嘉義優鮮」品牌，協助小農建立品牌形象，吸引233家業者加入，開拓連鎖超商與超市、百貨公司、國道服務區等多元通路，更將嘉義鳳梨、阿里山咖啡等農產品推向日本、新加坡，拓展國際能見度，打開外銷市場。

翁章梁積極發展智慧農業，設立智慧農業跨域整合平台，提供資金補助與技術資源，協助農民導入智慧化設備與管理模式，也成立「國本學堂」系統性培育青農，厚植農業韌性與競爭力。此外，縣府還推出智慧農業補助計畫，最高補助金額達50萬元，鼓勵農民採用先進技術與機器，提升生產效率與品質。

翁章梁施政一大亮點就是嘉義科學園區，目前台積電已進駐嘉義科學園區，預計2025年第3季第一座先進封裝廠完工裝機、2026年第二座接續完成，2028年正式量產，注入高技術、高就業的新動能。同時，華泰名品城Outlet落腳嘉義，預計2028年第一期完工開幕，帶動地方消費與觀光能量。

此外，嘉義縣也是「無人機國家隊」重要發展基地，亞創中心已有超過50家產官學研單位進駐，吸引來自30個國家的參訪交流。民雄航太園區也如火如荼施工，打造無人機製造基地，並規畫義竹中大型無人機測試場，打造高科技產業新亮點。