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看見幸福台灣／嘉義縣…農業大縣 轉型有成

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
嘉縣 農業大縣 轉型有成。嘉義縣政府／提供
嘉縣 農業大縣 轉型有成。嘉義縣政府／提供

嘉義縣雖然是傳統農業大縣，但縣府努力發揮嘉義縣地理優勢，推動產業園區發展，讓嘉義縣從農業大縣轉型為農工科技大縣。包括台積電（2330）進駐、無人機國家隊全面發展，更展現嘉義縣在科技產業國際競爭力。

台積電作為嘉義科學園區第一家建廠廠商，占地約20公頃，其中第一座先進封裝廠規劃面積約12公頃，預計2026年底完工，將創造3,000個就業機會。

自縣府2022年8月維運亞創中心至今，已有近50家無人機產官學研單位進駐及30個國家到訪，已成為所有國內、外無人機業者集中採購中心。

嘉義縣長翁章梁表示，六大工業區已逐漸成形，台積電已進駐嘉義縣，今年底第一座封裝廠裝機，南科管理局已啟動嘉科二期90公頃擴建計畫；消費性產業也會隨著大型Outlet進駐而有所成長，相信高鐵站前的商業用地這兩三年將會出現更多好消息。

翁章梁說，農業、工業、科技產業、消費產業等領域都在持續發展中，嘉義縣未來會成為均衡發展的城市，這不只是呼應鄉親的期待，也是縣府努力轉型的目標。

根據2024縣市幸福指數大調查，嘉義縣幸福指數為41.67，在全台20縣市中（不計金門、連江縣）排名第18，較2023年進步一名。在幸福座標上，位於「政府統計數據弱、民意調查結果優」的縣市區。

在政府統計數據方面，表現優異的項目是「就業」，15～64歲就業者占該年齡層民間人口之比率有68.92%，比率居全台第五。

不過，在每人可支配所得、15歲以上大專以上學歷人口比率、家戶連網比率等三個指標，均在全台後斷班。

在民意調查部分，嘉義縣的「政府作為」滿意度居全台第二，施政滿意度為81.6。翁章梁先後提出「創新與轉型」、「農工大縣」及「農工科技大縣」等施政目標，致力找回嘉義縣核心定位。施政成果獲得肯定，象徵縣民對縣府團隊努力的認可。

此外，「健康狀況」滿意度獲得全台第二名，「工作生活平衡」滿意度排名全台第四，都是表現較出色的項目。

此外家庭經濟、社會聯繫、環境品質、個人安全等表現亦佳，皆擠進前十名。不過，教育成就、生活現況滿意度較低。

無人機 台積電

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