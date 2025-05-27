嘉市新住民趣味包粽賽 感受端午節傳統文化

嘉義市嘉邑崎頂大福興宮在端午節前夕舉辦新住民包粽比賽，有來自越南、柬埔寨、泰國、中國大陸及台灣等5個國家的9支隊伍參賽。活動旨在讓新住民朋友感受端午節的傳統文化與節慶氛圍。

贊助單位嘉邑行善團理事長鄭秀玉表示，為了讓來自越南、中國大陸等國家新住民朋友們，感受端午佳節氣氛，特別舉辦這場別開生面活動。

根據主辦單位的安排，比賽規則為每隊需在20分鐘內完成3至5顆粽子，並由評審根據粽子的特色與創意進行評分。優勝隊伍還能獲得主辦單位提供的獎勵。活動現場除了包粽比賽外，還安排了新住民團體的表演，並舉辦了宴席，邀請弱勢族群及新住民朋友共同參與餐敘，共度溫馨佳節。