開箱「誠品生活台南」 黃偉哲：讓逛街像一場文化饗宴

為帶動台南經濟發展新動能，市府攜手財政部國有財產署共同開發鹽埕段商業區土地，成功招商引資。繼碳佐麻里新興店於去年12月7日開幕後，備受期待的獨棟大店「誠品生活台南」將於明日（28日）正式試營運。

全新四層樓、6000坪的建築空間不僅榮獲世界設計大獎首獎，還設有挑高10米、書量最豐富的雙層書店，更以國際化視野打造南台灣最大兒童館——繪本公寓，集結多國知名繪本作家作品進駐，為城市文化注入嶄新能量。

市長黃偉哲表示，近年來台南生活機能不斷提升，招商投資成果逐步展現。市府同步針對商場周邊進行排水、停車與交通環境改善，包括增設大眾公車路線、中華西路與健康路偏心式左轉專用道，並與業者合作推動環境維護方案，有效提升交通順暢度與消費品質。感謝誠品重返創辦人吳清友先生的故鄉加碼投資，誠品生活台南集結閱讀、藝術文化與主題餐飲等多元內容，不僅將成為南台灣最大據點，也預期帶動觀光與經濟發展，創造就業機會，成為台南旅遊新亮點。

經發局長張婷媛指出，此案為台南重大投資項目之一，市府透過市長主持的投資會報，積極協調相關局處辦理都審、交通評估、建照與使照等流程，加速行政作業。在市府團隊全力協助下，誠品生活台南如期啟動營運。未來也將持續與碳佐麻里攜手合作，打造優質消費環境，為市民與旅客帶來全新體驗。