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中央統刪地方補助 張麗善：將提訴願捍衛縣民權益

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善表示，中央已違反「依法行政」原則，嚴重衝擊地方弱勢照顧、教育資源與基礎建設推動，縣府將提出訴願。圖／本報資料照
雲林縣長張麗善表示，中央已違反「依法行政」原則，嚴重衝擊地方弱勢照顧、教育資源與基礎建設推動，縣府將提出訴願。圖／本報資料照

中央統刪各縣市一般性補助款引起反彈，統籌分配稅款亦有短撥緩撥情形，雲林縣長張麗善表示，中央已違反「依法行政」原則，嚴重衝擊地方弱勢照顧、教育資源與基礎建設推動，縣府將提訴願，堅決為縣民爭取應有權利，絕不容許地方利益遭到剝奪。

中央統刪地方補助款，台北市長蔣萬安今指出這周北市府就會提出訴願，同時先以墊付方式，讓受影響族群不受影響。張麗善表示，中央政府片面統刪地方補助，對全國各縣市而言都是沉重打擊，對財政資源本就有限的農業縣雲林，更是雪上加霜。

她痛批此舉不僅不符法治精神，更忽視人民最基本的民生需求，將直接影響到學童教育、長者照顧、社福推動及公共建設進度，呼籲中央懸崖勒馬，立即撤回統刪補助的決定，若中央「已讀不回」，將提出訴願。

雲林縣府財政處長孫綿凰表示，雲林縣沒有其他財源，針對中央統刪補助、短撥緩撥統籌分配稅款，現階段只能請各局處請各局處進行各項業務30%的預算控管，並在年底追減預算，至於社福、教育、薪資等必要支出只能跟銀行融資調度資金，確保不受影響。

中央除統刪各縣市一般性補助款、統籌分配稅款亦有短撥緩撥情形，雲林縣府農業處今又收到農業部函文，指因應財劃法修法，明年保育經費調整由地方政府自行支應，農業處正在盤點影響程度。

雲林 補助款 統刪 張麗善

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