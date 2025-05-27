財劃法台南獲163億…藍批「嘴巴說不要」黃偉哲：蓋捷運都不夠

國民黨台南市議員蔡宗豪針對財劃法修法後，台南市獲分配到163億元，強調市府應優先規劃資源使用，不該「嘴巴說不要、身體很誠實」，市長黃偉哲反批「連蓋捷運都不夠」，雙方一度脣槍舌戰。

蔡宗豪說，財劃法修法後台南將迎來163億預算，之前財劃法爭議沸沸揚揚，錢即將到位是否「嘴巴說不要身體很誠實？」黃偉哲表示雖財劃法增加預算但一般性補助款將減少，後面窟窿更大，雙方 一陣唇槍舌戰。蔡宗豪認為市府應該事先做好因應；黃偉哲反批增加的預算連做捷運不夠，明年錢下來了再說。

財政劃分法修正後，台南市可分到163億元，黃偉哲強調，雖然帳面上數字增加，但實際卻遭到減少，形同「名增實減」，質疑中央資源分配不均。黃偉哲說，台南有捷運與鐵路地下化等重大交通建設，立法院大刪預算，中央對捷運補助由原本9成降至5成，導致市府需自籌高達700億元，「就算把163億元全拿去用，也遠遠不夠」。

蔡宗豪說，除了重大建設外，也應重視基層建設，建議市府研議將部分預算用於提里長建設經費。黃偉哲說為何台南市僅比花蓮縣多獲得2億元補助，請議員協助向立法院反映，蔡宗豪則呼籲市府向行政院與總統表達地方不滿，雙方你來我往。