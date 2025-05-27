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台南捷運綠線「舊城區」地下化 路線、站點仍面臨困難

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員蔡宗豪在市議會質詢時指出，台南捷運綠線在中西區G13站與G12站（美術館二館）距離過近、服務範圍重疊過高。圖／蔡宗豪提供
台南市議員蔡宗豪在市議會質詢時指出，台南捷運綠線在中西區G13站與G12站（美術館二館）距離過近、服務範圍重疊過高。圖／蔡宗豪提供

台南市議員蔡宗豪在市議會質詢時指出，台南捷運綠線在中西區G13站與G12站（美術館二館）距離過近、服務範圍重疊過高，卻在G13站東側留下明顯服務空白，建議將G13站遷移至水萍塭公園周邊，以更有效服務中西區與南區人口密集地區；交通局則表示，往西延伸地下化仍需尋找適當出土區段，將持續與顧問公司討論合適方案。

台南捷運綠線預算初估高達980億元，蔡宗豪指出G12（美術二館站）與G13（西門、和意路口站）為全線站距最短的兩站，皆採地下化施工，成本相當可觀。他認為既已投入鉅額建設成本，市府應審慎評估將路線往西延伸，並在水萍塭站設置出土段，以擴大服務範圍並兼顧安全，而非僅以既有公有土地條件決定站點位置。

蔡宗豪指出，從規畫圖面可見，捷運站的服務範圍圈重疊情況嚴重，G12與G13兩站距離過短，實際效益有限。且G13站緊鄰中華電信，位置上距離G12過近，兩站皆採地下化形式，造成施工成本高昂。他認為，若將G13遷至水萍塭公園，不僅可涵蓋更多人口，且該地區已有完善交通設施與地下停車場，將更具使用效益。

對於市府指出水萍塭段屬於捷運的「出土段」，難以設站的說法，蔡宗豪進認為，水萍塭旁的永華路尚未跨越橋梁的路段，路寬剛好符合法規所需的20公尺。他質疑，若在此窄幅道路上進行出土工程或設置高架結構，一旦發生天災或人為事故，恐造成通行與救援困難，也對周邊居民的生活與安全造成潛在風險。

「中西區是老社區，街道普遍狹窄，不宜硬性設站。」蔡宗豪呼籲市府應審慎評估，是否能將出土位置略為移動，避開窄路段，並選擇更寬裕、人口密集的地區設站，不僅能服務更多市民，也可減少對社區景觀與公共安全的衝擊。

對於綠線捷運中西區段的設站爭議，交通局長王銘德表示，交通局與捷運工程處已與顧問公司密切合作，積極且辛苦地檢討整體路線與設站規劃。他坦言，原先的高架方案因對城市景觀及生活環境影響過大，因此在兼顧技術可行性的前提下，提出部分路段改採地下化設計。

王銘德也指出，即使是地下化方案，在進入舊城區後同樣面臨道路寬度不足、用地取得困難等問題。他解釋，在老城區中，路幅普遍狹窄、土地所有權分散，若為私人土地且已有建物，設站將涉及拆遷，導致規畫困難重重。因此目前設站原則仍以優先選擇具人行道或屬公共單位的土地為主，以降低衝擊與取得成本。

針對G12與G13站距離過近、是否能將G13站移至水萍塭公園的建議，王銘德說明，該區域正好為捷運的「出土段」，必須由地下轉為地面或高架，而永華路該段最窄僅有20公尺，雖然仍符合法規標準，但對兩側住戶的視覺與生活環境影響較大。公聽會中已有民眾提出相關疑慮，交通局也高度重視。

他指出，若要讓綠線繼續以地下化延伸至終點，將會大幅增加工程經費，對財政造成沉重負擔。因此，未來會由顧問公司持續研議各種可行的技術方案，並在兼顧交通功能、安全性與經費效益下，找出最合適的出土與設站位置，最大限度降低對周邊環境與居民的衝擊。

台南捷運綠線可行性評估路線修正。圖／取自台南市捷運處
台南捷運綠線可行性評估路線修正。圖／取自台南市捷運處
台南捷運綠線可行性評估路線修正。圖／取自台南市捷運處
台南捷運綠線可行性評估路線修正。圖／取自台南市捷運處
台南捷運綠線可行性評估路線修正擬設站址。圖／取自台南市捷運處
台南捷運綠線可行性評估路線修正擬設站址。圖／取自台南市捷運處

蔡宗豪 捷運 台南

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