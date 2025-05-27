快訊

好大的官威！不承認就關起來 高雄警逼洗車工「認罪」性侵女學生

輝達落腳北士科 新光人壽回函三大重點曝光…北市府證實今已收到

又現高齡駕駛暴衝案 74歲翁倒車猛撞數輛車…「10年前酒駕」 駕照早註銷

聽新聞
0:00 / 0:00

端午享美味廚餘分對位 粽葉屬一般垃圾、蛋殼是生廚餘

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
端午連假將至，南市環保局教導端午廚餘正確處理。記者鄭惠仁／翻攝
端午連假將至，南市環保局教導端午廚餘正確處理。記者鄭惠仁／翻攝

端午連假將至，家家戶戶都會吃粽子，南市環保局提醒，粽葉屬於長纖維植物，難以分解，屬於一般垃圾非廚餘端午節有立蛋習俗，環保局也提醒，蛋殼屬於生廚餘，蛋體不論生或熟都屬熟廚餘。因此快樂過端午節時，別忘了落實綠生活，從廚餘分類到減少一次性用品，一起為永續地球盡分心力。

台南市環保局說明，粽葉屬於長纖維植物，難以分解，應作一般垃圾處理。若誤丟入廚餘桶，不但無法回收，還會影響整體處理流程，千萬要注意。端午節除了包粽，還有「立蛋」的習俗，環保局也提醒蛋殼屬於生廚餘，而蛋本體無論生熟都屬熟廚餘，請務必分類投放，讓回收再利用更順利。

廚餘依性質區分為熟廚餘與生廚餘兩類，熟廚餘如剩飯菜、麵食、魚肉等，適合作為養豬飼料；生廚餘如蔬果皮、茶葉渣等，則可投入堆肥系統，轉化為農業資源。環保局提醒，丟棄廚餘前，別忘了把水分瀝乾，避免混入塑膠袋、竹籤或一次性餐具等雜物，提升處理效率。

「2025臺南國際龍舟錦標賽」從5月27日至31日，環保局每天下午4點到晚間10點，於現場公益攤位提供循環杯租借服務。只要自備環保杯或使用現場循環杯，即可獲得5元飲品抵用券1張，每日限量200份，送完為止。

端午節 環保局 廚餘

延伸閱讀

高市環保局放水興達電廠？議員爆：一日發2公文矛盾「要求停機又允許」

台中大雅民宅被棄置大量保麗龍 環保局追查中

興達電廠再爆除役1、2號機開機 環保局：定期測試未發電

水林鄉垃圾被退運達18次 清潔人員破袋稽查遇襲報案

相關新聞

台南捷運綠線「舊城區」地下化 路線、站點仍面臨困難

台南市議員蔡宗豪在市議會質詢時指出，台南捷運綠線在中西區G13站與G12站（美術館二館）距離過近、服務範圍重疊過高，卻在...

端午享美味廚餘分對位 粽葉屬一般垃圾、蛋殼是生廚餘

端午連假將至，家家戶戶都會吃粽子，南市環保局提醒，粽葉屬於長纖維植物，難以分解，屬於一般垃圾非廚餘；端午節有立蛋習俗，環...

國民黨議員控全中運外套是「中國製造」 南市府：全台灣製

國民黨台南市議員蔡宗豪今在市政總質詢時，指台南市主辦剛結束的全中運，制服廠商為何不交由台灣在地廠商，反而採購中資品牌。諷...

台南北外環傳出4期路線「被改線」？市府：仍依原路線

為紓解南科通勤壓力與原市區交通瓶頸，串聯安平到南科最重要的北外環道路，議員今在市政總質詢關切進度，指傳言四期路線傳出可能...

嘉義鐵路高架新建工程會勘 民代要求嘉義車站增設出口及便民設施

嘉義市鐵路高架化工程嘉義車站新建工程進度已達18.8％，因施工需求，車站行人動線將進行調整。立委王美惠今天邀集台鐵公司與...

嘉縣長翁章梁4度登5星首長 滿意度創歷史新高

2025《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查今天公布，嘉義縣長翁章梁4度登上五星首長，推動嘉義縣轉型為「農工科技大縣」獲得縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。