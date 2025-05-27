端午享美味廚餘分對位 粽葉屬一般垃圾、蛋殼是生廚餘

端午連假將至，家家戶戶都會吃粽子，南市環保局提醒，粽葉屬於長纖維植物，難以分解，屬於一般垃圾非廚餘；端午節有立蛋習俗，環保局也提醒，蛋殼屬於生廚餘，蛋體不論生或熟都屬熟廚餘。因此快樂過端午節時，別忘了落實綠生活，從廚餘分類到減少一次性用品，一起為永續地球盡分心力。

台南市環保局說明，粽葉屬於長纖維植物，難以分解，應作一般垃圾處理。若誤丟入廚餘桶，不但無法回收，還會影響整體處理流程，千萬要注意。端午節除了包粽，還有「立蛋」的習俗，環保局也提醒蛋殼屬於生廚餘，而蛋本體無論生熟都屬熟廚餘，請務必分類投放，讓回收再利用更順利。

廚餘依性質區分為熟廚餘與生廚餘兩類，熟廚餘如剩飯菜、麵食、魚肉等，適合作為養豬飼料；生廚餘如蔬果皮、茶葉渣等，則可投入堆肥系統，轉化為農業資源。環保局提醒，丟棄廚餘前，別忘了把水分瀝乾，避免混入塑膠袋、竹籤或一次性餐具等雜物，提升處理效率。

「2025臺南國際龍舟錦標賽」從5月27日至31日，環保局每天下午4點到晚間10點，於現場公益攤位提供循環杯租借服務。只要自備環保杯或使用現場循環杯，即可獲得5元飲品抵用券1張，每日限量200份，送完為止。