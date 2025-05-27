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影／台南兒童教育藝術節「SHOW藝夏」 玩、賞、學、武統統來

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
迎接即將到來的暑假，台南市教育局推出「小龍玩轉．台南SHOW藝夏」兒童藝術教育節。記者鄭惠仁／攝影
迎接即將到來的暑假，台南市教育局推出「小龍玩轉．台南SHOW藝夏」兒童藝術教育節。記者鄭惠仁／攝影

迎接即將到來的暑假，台南教育局推出「小龍玩轉．台南SHOW藝夏」兒童藝術教育節，今在永華市政中心舉辦宣傳記者會，活動內容以「藝起玩、賞、學、武、SHOW」五藝為主軸，市長黃偉哲提醒還有1個月才放暑假，要好好讀書，並期盼孩子們都能在藝術的滋養下，充分展現自信與創意。

市長黃偉哲表示，台南市是文化薈萃之都，更是藝術教育的重要搖籃，台南獨有的兒童藝術教育節今年已邁入第6年，透過以「美學創思力」列為五大教育願景之一，結合深厚的在地文化，持續創新發展精進。他也期盼以學生為出發點，提供孩子們發揮創意的舞台，勇敢展現藝術才能，並從學習、觀賞與表演過程中獲得充足的藝術養分。

黃偉哲強調，兒童藝術教育節不僅已深根，更讓學生在舞蹈、音樂等各方面，於全國競賽中大放異彩；未來市府將持續推動深耕藝術教育活動，盼望讓所有市民能感受到藝術教育氛圍，融合於大眾日常生活。

記者會邀請永康區三村國小學童帶來創意音樂舞台劇，透過直笛合奏、舞蹈、戲劇跨域演出，展現兒童藝術教育的豐碩成果與多元風貌。教育局表示，今年首次促成師生與青年藝術家攜手，共同創作大型藝術作品，並結合兒童文學得獎作品，在市圖新總館展出，展現豐富多元的藝術能量。為培養學生創思美學力，除平時藝術教育課程涵養外，在全國唯一的兒童藝術教育節的五藝系列活動，提供學生藝術創作發表空間，促進兒童視角對話及建構學生美感知能。

兒童藝術教育節活動多元豐富，包含「藝起玩」-跟著朵朵闖通關，有藝術創意市集、藝術體驗及闖關互動，滿足學生動手玩樂趣與挑戰成就感；「藝起賞」-創意美術作品展，為今年度首推學生與本土青年藝術家跨域共創作品。另一亮點是為推行多年深獲好評的「小黑琵圖文徵件」，將於市立圖書館新總館共同展出獲獎徵圖及童詩作品，還有「廣達游於藝」巡迴成果展，也持續邀請師生共同參與。

教育局說，今年規畫的「藝起學」親子夏令營，由藝術輔導團教師規畫課程帶領親子走讀在地文物，透過結合實境拍攝、AI工具進行影像與音樂之數位藝術創作，另更擴大辦理校數至8校12場次。

教育局 台南 創意市集

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