國民黨議員控全中運外套是「中國製造」 南市府：全台灣製

國民黨台南市議員蔡宗豪今在市政總質詢時，指台南市主辦剛結束的全中運，制服廠商為何不交由台灣在地廠商，反而採購中資品牌。諷稱「全中運成了全中國製運」；市府體育局澄，大會服裝為在地台南公司得標，全數台灣製，無中國製品

蔡宗豪質疑，全中運服務上有個「熊掌」是中國製造，中國品牌，質疑為何不把標案給台灣的廠商，也指台南市體育局連續將全中運服裝採購案發包給同一廠商，是否涉及綁標提出質疑。市長黃偉哲回應，若是廠商有違反標規，也會全力追訴追回價金。

針對議員質詢「全中運執行委員會」服裝案，體育局表示，114年全中運大會服裝共2400多套， 提供給裁判、志工，以及各場地工作人員，得標廠商為台南在地公司-達仁股份有限公司，衣料採用台灣品牌ifit，全數為台灣製造，並無中國製品。

體育局指出，議員所詢Kelme(卡爾美)服裝，是本次「籌備處執委會委員」所購置服裝，總計採購150套。得標廠商亦為達仁，共購置外套、黑、白色運動上衣及帽子各一件，其中黑色運動外套及帽子皆為台灣製造。僅有在白色運動上衣及外套部分為Kelme(卡爾美)進口成衣。體育局說明，該筆採購案的投標須知，僅要求投標廠商必須是台灣公司，並未限制廠商貨源只能來自台灣。

經詢問廠商，業者指出，白色運動上衣及外套印有Kelme(卡爾美)LOGO是因為該廠牌具有國際知名度，為提升銷售量，因此取得Kelme(卡爾美)授權同意，以該廠牌LOGO製作，部分產品使用台灣原產布料於台灣製造，部分則是進口。

業者說明，Kelme(卡爾美)公司係源自西班牙品牌，於1963年成立，後於2018年由中國經銷商收購股權，雖然Kelme現在由中國資本控股，但Kelme的品牌起源地還是西班牙。