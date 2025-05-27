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台南北外環傳出4期路線「被改線」？市府：仍依原路線

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南都會區北外環二期工程順利進行中，東段標預計明年先完工。圖／台南市工務局提供
台南都會區北外環二期工程順利進行中，東段標預計明年先完工。圖／台南市工務局提供

為紓解南科通勤壓力與原市區交通瓶頸，串聯安平到南科最重要的北外環道路，議員今在市政總質詢關切進度，指傳言四期路線傳出可能改線到安南區；市府強調目前四期路段仍維持走中華北路，未有改線計畫，二期工程進度順利，東段標明年就可完工。

市議員林依婷表示，南科每日通勤人數高達十萬人，永康、安南等區長年面臨交通壓力，北外環道路開闢以彌補市區缺乏高架道路，改善通往國一的交通效率；全線通車後估從安平前往南科的行車時間，將由現行的30分鐘縮短為15分鐘，大幅節省通勤時間，市民引頸期盼。

林依婷說，近期傳出有民代建議將路線改至安南區，但安南區已有國8可接通國一，且與南科距離較近，未來應優先爭取國8向東延伸及沿線路口立體化，將北外環移至安南，反而無法有效服務原市區交通需求。

市府工務局長陳世仁說，第二期工程已銜接至中央路，未來也將持續按部就班推進，第四期路段仍維持走中華北路的規畫，未有改線計畫。

林依婷也關切北外環道預計有海安、文賢、大港觀海橋等設置交流道，以及安平聯絡道規畫，盼於2026年市長黃偉哲任期內完成路線與設計定案；市府工務局說，北外環第四期細部設計已納入安平聯絡道的規畫，目前預計銜接至和緯路與華平路路口，未來視環評結果與都市計畫變更可能性，評估是否延伸至四草大橋。

市府表示，北外環目前二期順利進行中，由2-7道路往西至溪頂寮大橋，長度約3.1公里，總經費約82.62億元，已完成用地取得，由內政部國土署辦理施工；東段標2022年6月開工，目前進度62%，預計2026年底完工，西段標在2022年11月開工，目前進度49.5%，預計2027年中旬完工。

台南都會區北外環二期工程順利進行中，東段標預計明年先完工。圖／台南市工務局提供
台南都會區北外環二期工程順利進行中，東段標預計明年先完工。圖／台南市工務局提供

林依婷 南科

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