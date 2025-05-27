嘉義鐵路高架新建工程會勘 民代要求嘉義車站增設出口及便民設施

嘉義市鐵路高架化工程嘉義車站新建工程進度已達18.8％，因施工需求，車站行人動線將進行調整。立委王美惠今天邀集台鐵公司與鐵道局現場會勘，督促並改善出口、樓梯、無障礙電梯等相關不足之處。

嘉義市鐵路高架化嘉義車站總經費約54億元，預計於2029年12月完工。王美惠表示，嘉義車站將於今年7月啟用新站內人行天橋，並與原有天橋連接，屆時原本連接第二月台與後站的天橋將拆除。她要求新天橋設計需於第二月台位置增設樓梯，同時保留無障礙電梯，以滿足旅客通行需求。

針對前站北端旅客需穿越整個車站才能從南端出口離開的問題，經會勘協調，台鐵已承諾將於前站北端增設一處出口，並計畫與新天橋同步於今年7月啟用，藉此縮短行動不便者的動線，提升通行效率。

此外，對於民眾反映第二月台天花板老舊破損的問題，王美惠當場要求台鐵公司加速整修。台鐵已承諾優先完成必要的安全防護措施，以確保旅客乘車安全。