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嘉義鐵路高架新建工程會勘 民代要求嘉義車站增設出口及便民設施

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
立委王美惠會勘鐵高車站，爭取嘉義車站增設出口、便民設施及防護。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠會勘鐵高車站，爭取嘉義車站增設出口、便民設施及防護。圖／立委王美惠服務處提供

嘉義市鐵路高架化工程嘉義車站新建工程進度已達18.8％，因施工需求，車站行人動線將進行調整。立委王美惠今天邀集台鐵公司與鐵道局現場會勘，督促並改善出口、樓梯、無障礙電梯等相關不足之處。

嘉義市鐵路高架化嘉義車站總經費約54億元，預計於2029年12月完工。王美惠表示，嘉義車站將於今年7月啟用新站內人行天橋，並與原有天橋連接，屆時原本連接第二月台與後站的天橋將拆除。她要求新天橋設計需於第二月台位置增設樓梯，同時保留無障礙電梯，以滿足旅客通行需求。

針對前站北端旅客需穿越整個車站才能從南端出口離開的問題，經會勘協調，台鐵已承諾將於前站北端增設一處出口，並計畫與新天橋同步於今年7月啟用，藉此縮短行動不便者的動線，提升通行效率。

此外，對於民眾反映第二月台天花板老舊破損的問題，王美惠當場要求台鐵公司加速整修。台鐵已承諾優先完成必要的安全防護措施，以確保旅客乘車安全。

王美惠表示，嘉義車站作為城市的交通門戶，其設施應兼顧安全與便利。高架化工程對市容發展與交通安全至關重要，她將持續監督工程進度，確保市民與旅客的權益得到保障。

立委王美惠今天邀集台鐵公司與鐵道局現場會勘，督促並改善出口、樓梯、無障礙電梯等相關不足之處。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠今天邀集台鐵公司與鐵道局現場會勘，督促並改善出口、樓梯、無障礙電梯等相關不足之處。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠今天邀集台鐵公司與鐵道局現場會勘嘉義市鐵路高架化工程。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠今天邀集台鐵公司與鐵道局現場會勘嘉義市鐵路高架化工程。圖／立委王美惠服務處提供

王美惠 嘉義

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