嘉縣長翁章梁4度登5星首長 滿意度創歷史新高

2025《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查今天公布，嘉義縣長翁章梁4度登上五星首長，推動嘉義縣轉型為「農工科技大縣」獲得縣民肯定，滿意度達83.7％是全國唯一超過8成縣市長，縣府團隊的八大面向平均滿意度78.9％，都是台灣縣市改制後歷史新高。

嘉義縣8大施政面向中的「警政治安」得85.3%滿意度、「道路與交通」73.7%、「經濟與就業」71.1%，3項都是全國第1，不滿意度僅11.6%，全國最低。

翁章梁感謝縣民的肯定，深知肯定越多，責任越大，嘉義縣正在穩定邁向農工科技大縣，縣府團隊將繼續努力，回饋鄉親們的支持與期待。

翁章梁說，嘉義縣各項重大建設正有序推進，台積電先進封裝廠CoWoS進駐嘉義科學園區，馬稠後智慧園區及無人機國家隊陸續壯大中，南科管理局已啟動嘉科二期90公頃擴建計畫，中埔公館、水上南靖產業園區及布袋水產加值園區也進入實質開發階段。

另外，具備大型消費機能的Outlet華泰名品城將進駐高鐵特區，投資49億元，第一期預計2028年營運。