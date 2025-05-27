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啤酒開封後能放多久？ 嘉大電機系採電導法偵測 這時間快喝完

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
啤酒新鮮度偵測技術創新成果已發表在IEEE國際研討會，更榮登於國際權威期刊《IEEE Sensors Journal》。圖／嘉義大學提供
啤酒新鮮度偵測技術創新成果已發表在IEEE國際研討會，更榮登於國際權威期刊《IEEE Sensors Journal》。圖／嘉義大學提供

啤酒是全球廣受歡迎的飲品，但其新鮮度卻難以判斷；嘉義大學電機工程學系教授江政達研究團隊，研發出以電導法為基礎的「啤酒新鮮度偵測器」，成功透過導電度變化準確量測開罐啤酒的放置時間。成果發表於IEEE國際研討會，榮登國際權威期刊《IEEE Sensors Journal》。

教授江政達說，研究的初衷源於對啤酒的熱愛，在日常生活中發現啤酒一旦開罐放置過久，風味將大幅下降，甚至可能因變質而影響健康，於是著手設計以電導法原理為核心的偵測系統。研究初期以台灣啤酒進行測試，後續更擴及熟啤酒與黑生啤酒等不同類型，提升應用廣度與準確性。

江政達表示，觀察開封後的啤酒在1小時之後會開始變質，最久不要超過3小時，否則會影響口感，甚至是健康。裝置透過量測啤酒導電度隨時間變化所產生的電壓訊號，快速判斷開罐時間，協助使用者有效掌握啤酒品質。此一系統大幅簡化操作流程，減少人力與時間成本，對於食品檢測及生產管理具高度應用潛力。

電導法比傳統檢測方法反應快速、設備要求低、製作成本低及操作簡易等優勢，但要實際運用於日常簡易檢測還有段距離。

研究團隊學生沈雋詠、陳冠宏表示，目前市面上雖有伏安法、比色法、HPLC與電子舌等量測技術，但多數方法操作繁複且成本高昂。相較之下，採用的電導法具備反應快速、設備要求低、製作成本低及操作簡易等優勢，並成功整合感測系統與CMOS積體電路製程，使偵測器可輸出晶片占空比之訊號，進一步推估啤酒放置時間，顯著提升偵測效率與準確度。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

嘉大電機系教授江政達（右）指導學生沈雋詠及陳冠宏，研發出以電導法為基礎的「啤酒新鮮度偵測器」。圖／嘉義大學提供</p><!--6--><p> ※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
嘉大電機系教授江政達（右）指導學生沈雋詠及陳冠宏，研發出以電導法為基礎的「啤酒新鮮度偵測器」。圖／嘉義大學提供

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

嘉大教授江政達與學生沈雋詠（中）及陳冠宏（左）討論不同啤酒之偵測結果。圖／嘉義大學提供</p><!--9--><p> ※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
嘉大教授江政達與學生沈雋詠（中）及陳冠宏（左）討論不同啤酒之偵測結果。圖／嘉義大學提供

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

學生沈雋詠及陳冠宏（右）採用電導法成功整合感測系統與CMOS積體電路製程，推估啤酒放置時間。圖／嘉義大學提供</p><!--12--><p> ※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
學生沈雋詠及陳冠宏（右）採用電導法成功整合感測系統與CMOS積體電路製程，推估啤酒放置時間。圖／嘉義大學提供

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

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