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性暴力防制4法與時俱進 檢察官為南警說明攜手保護婦幼

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南地檢署檢察官周映彤重點介紹2023年修正性暴力防制四法的內容，讓檢警成為受害者強而有力的後盾。記者袁志豪／翻攝
台南地檢署檢察官周映彤重點介紹2023年修正性暴力防制四法的內容，讓檢警成為受害者強而有力的後盾。記者袁志豪／翻攝

台南警察局為增進員警執行婦幼保護工作專業知能，近一個月來共舉辦包含家庭暴力、性侵害、性騷擾、跟蹤騷擾、兒少保護、兒少性剝削及性影像犯罪防制等重點婦幼工作的6堂課程，請來專家學者以及台南地檢署檢察官主講，增強員警在實務工作上的專業。

市警局婦幼警察隊指出，6堂課程規劃採取「分層分級」之精神，針對不同類型的員警「因材施教」；針對數位性別暴力防治工作，邀請台南地檢署檢察官周映彤重點介紹2023年修正性暴力防制四法的內容，讓檢警成為受害者強而有力的後盾。

四法包含刑法增訂「妨害性隱私及不實性影像罪章」、性侵害犯罪防治法、兒童及少年性剝削防制條例增訂性影像移除下架等規定，周映彤並分析近期判例相關實務見解，提升刑事警察對於數位性別暴力犯罪查緝能量，同時也強化對被害人保護措施。

成大醫院兒少保護區域醫療整合中心召集人醫師余文豪，透過實際案例及情境式練習等方式，帶領第一線員警認識「警訊式受傷」，強化員警處理現場的敏感度，並運用疑似兒少虐待及疏忽之簡易篩檢參考表，及時辨識疑似兒虐案件。

余文豪也說明啟動網絡通報、就醫驗傷及證據調查等工作，避免兒少遭受不當對待，落實兒虐零容忍之目標。

除了結合在地網絡力量，也邀請台灣警察專科學校副教授吳啟安，以台南市家庭暴力安全防護網計畫為架構，從台灣親密關係暴力危險評估表2.0及多面向評估指標之操作練習，並透過案例討論，精進員警對於家暴高危機個案的查訪技巧，以期有效的分析評估。

吳啟安也與各分局防治組組長及家庭暴力防治官交換心得，提升防治工作成效。

婦幼警察隊隊長陳佩鈴表示，婦幼保護工作已是普世價值，也是保障人權的重要指標，隨著法律規範不斷的新增修訂，惟有持續精進的教育訓練，提升員警的專業知能，與網絡單位的整合協力，才能建構綿密的婦幼安全防治網絡，守護市民的人身安全，打造宜居友善的城市。

台南地檢署檢察官周映彤重點介紹2023年修正性暴力防制四法的內容，讓檢警成為受害者強而有力的後盾。記者袁志豪／翻攝
台南地檢署檢察官周映彤重點介紹2023年修正性暴力防制四法的內容，讓檢警成為受害者強而有力的後盾。記者袁志豪／翻攝
台南地檢署檢察官周映彤重點介紹2023年修正性暴力防制四法的內容，讓檢警成為受害者強而有力的後盾。記者袁志豪／翻攝
台南地檢署檢察官周映彤重點介紹2023年修正性暴力防制四法的內容，讓檢警成為受害者強而有力的後盾。記者袁志豪／翻攝

警察 台南

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