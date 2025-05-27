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影／家扶中心扶助者成畫家 首次與認養人見面感動畫面讓他難忘

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
北台中家扶中心扶幼委員會主委徐彬勝（中），今天參加北台中家扶中心活動記者會。記者游振昇／攝影
北台中家扶中心扶幼委員會主委徐彬勝（中），今天參加北台中家扶中心活動記者會。記者游振昇／攝影

北台中家扶中心扶幼委員會主委徐彬勝幼年曾受家扶中心幫助，他事業有成回饋社會也投入家扶行列，他說當年自己獲選為自立青年時，活動現場一名畫家也曾受扶助獲表揚，畫家在表揚活動中如願首次見面認養人，他帶著家人上台感謝認養人，向家人說「他就是我們家恩人」時，台下多人感動落淚。

徐彬勝今天參加北台中家扶中心活動記者會，他致詞時表示，他獲得自立青年當年，當時和他一樣的一位自立青年，對方從小到大喜歡畫畫，但學畫過程需要花很多錢，因此學習之路不順利，對方大學畢業要到法國學畫時，一直沒有經費，認養人告訴這名自立青年，不用擔心費用問題，一路上鼓勵對方繪畫；二年後，受扶助畫家學成回國要找認養人，但都無法見到對方，直到這名畫家回國辦畫展，認養人只是到場簽名就離開，畫家仍未見到認養人，不知對方長相。

當年的自立青年表揚活動中，主持人問畫家是否想見到認養人，畫家說真的很想見到對方，幾分鐘後認養人出現，畫家立刻找自己的妻子與孩子上台，當場向家人介紹認養人說「他就是我們家的恩人，如果不是他，爸爸不會成為畫家」，他也帶家人致謝連聲說「謝謝你們，謝謝家扶」，徐彬勝回憶當時台上溫馨畫面，台下很多人感動落淚，他至今難忘。

徐彬勝民國73年2月至84年3月接受家扶中心扶助，他6歲時被發現走路一跛一跛，父母親詢遍了大小醫院都無法治好，但父母始終不放棄，民國70年某天晚上，父親加完班要趕回家帶兒子看一位名醫，途中遇車禍離世，留下母親及7歲的徐彬勝和3歲妹妹。

當時徐家窮到三餐不繼，甚至連醬油都買不起，家扶及時介入幫助，73年2月徐家開始接受家扶中心的扶助；徐彬勝就讀台中高工時，母親認為兒子利用時間打工賺錢，已可貼補家用減輕家庭經濟負擔，應將扶助機會讓給更需要幫助的兒童，扶助至84年3月即停扶自立，徐家接受家扶扶助近10年。

認養 畫家 家扶中心

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