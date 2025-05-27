水林鄉垃圾被退運達18次 清潔人員破袋稽查遇襲報案

雲林水林鄉垃圾年初至今已被退運18次，甚至多車被禁運，因此積極落實垃圾分類、破袋稽查，昨天發生民眾持棍攻擊清潔人員，水林鄉代理鄉長張東凱譴責暴力，已協助隊員驗傷報案。

警方今天表示，被害人昨天晚間已至派出所提出傷害告訴，警方將依據相關事證通知相關人員釐清案情。

根據雲林縣環保局統計，從今年元月至昨天止，水林鄉已被退運18次、多車被禁運，為全縣被退運最多次的鄉鎮。

張東凱表示，經了解某日此男倒垃圾混雜乾廚餘，隨車楊姓清潔人員破袋稽查後拒收，男子疑因心生不滿，昨天下午持棍子到垃圾車定點清運地點堵人，見到楊員後多次持棍子襲擊胸口等處。

案發後，鄉公所已立即協助隊員驗傷、報案，張東凱今天慰問楊姓隊員並譴責暴力；他說，無論立場或觀點如何分歧，訴諸暴力絕非解決問題之道，只會加深對立與衝突。

水林鄉公所希望與鄉親持續溝通勸導，並攜手推動垃圾分類政策，使其更符合民意與實際需求。

不只水林鄉出現清潔隊員遭襲擊，之前斗南鎮也有發生類似事件。雲林縣環保局長張喬維對此呼籲民眾保持理性，清潔隊員在收受垃圾過程屬於執行公務，環保局會協助公所針對暴力相向民眾，提起妨害公務訴訟。

張喬維指出，雲林縣從去年起執行垃圾去化，發現垃圾中混雜鐵條、石塊、廚餘等，導致設備故障次數逾30次，因此希望民眾落實垃圾分類，並嚴格執行退運機制。

張喬維強調，現階段仍以勸導為優先，若勸導後不配合分類，仍將垃圾投到垃圾車，將會告發處分。