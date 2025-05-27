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故宮南院二館工程上梁 國寶典藏修復看得見

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
故宮南院二館國寶館完工後景觀示意圖。圖／故宮南院提供
故宮南院二館國寶館完工後景觀示意圖。圖／故宮南院提供

國立故宮博物院南部院區二館工程於今天上午舉行上梁典禮，故宮院長蕭宗煌、嘉義縣長翁章梁等人祈求工程順利、人員平安。蕭宗煌表示，未來二館縮短典藏修復與觀眾間的距離，發揮博物館教育功能並豐富體驗與趣味。翁章梁表示，在故宮南院、台積電、高鐵、飯店、長庚醫院、科技產業園區帶動下，未來將是嘉義縣「黃金十年」。

院長蕭宗煌表示，二館主打「看得見的典藏空間」及「看得見的修復空間」，這種「後台工作前台化」的作法，將使觀眾可親見典藏與修護實況，即透過親見修復工作，不僅能即刻縮短典藏修復與觀眾之間距離，也發揮博物館教育功能，更能豐富參觀者的體驗與趣味。二館與本館間將設置風雨走廊與咖啡廳，民眾可休憩觀賞博物館建築、湖上風光及展演活動，營造更閒適的園區氛圍。

翁章梁說，隨著二館落成，將進一步提升中南部文化建設的能量。故宮南院周邊發展快速，台積電動工中，鄰近羊角藝術村也要興建35間Villa，還有另一間飯店正規畫中。高鐵前方367公頃重劃區也正在推進，未來會有更多民眾入住，讓這個區域成為嘉義縣新市鎮。在故宮南院、台積電、高鐵、飯店、長庚醫院、科技產業園區的帶動下，未來將是嘉義縣「黃金十年」。

故宮南院表示，二館工程經費32億6千萬元，總樓地板面積24925平方公尺（約7540坪），建物有3層樓高，1樓有公共服務大廳、特展廳、可見式庫房，2樓有回望大廳的公共空間，3樓有可見式修復室、國寶廳、數位展廳。

工程委由內政部國土管理署專業代辦，已完成主館鋼構結構吊裝，鋼樑上題句「金甌永固 玉燭長調」，取自故宮院藏清乾隆〈金甌永固杯〉、〈玉燭長調燭臺〉對組，象徵故宮南北院永續發展、館務平順。

今天上梁典禮，行政院政務委員史哲、內政部政務次長董建宏、立法委員蔡易餘、陳冠廷、嘉義縣長翁章梁及故宮院長蕭宗煌等人出席，見證南院二館上樑儀式，整體工程預計在2027年完成。

國立故宮博物院南部院區二館工程於今天上午舉行上梁典禮。圖／嘉義縣政府提供
國立故宮博物院南部院區二館工程於今天上午舉行上梁典禮。圖／嘉義縣政府提供
故宮南院二館國寶館目前鋼構完成現況。圖／故宮南院提供
故宮南院二館國寶館目前鋼構完成現況。圖／故宮南院提供
國立故宮博物院南部院區二館工程於今天上午舉行上梁典禮。圖／嘉義縣政府提供
國立故宮博物院南部院區二館工程於今天上午舉行上梁典禮。圖／嘉義縣政府提供
國立故宮博物院南部院區二館工程，鋼樑上題句「金甌永固 玉燭長調」，取自故宮院藏清乾隆〈金甌永固杯〉、〈玉燭長調燭臺〉對組，象徵故宮南北院永續發展、館務平順。圖／嘉義縣政府提供
國立故宮博物院南部院區二館工程，鋼樑上題句「金甌永固 玉燭長調」，取自故宮院藏清乾隆〈金甌永固杯〉、〈玉燭長調燭臺〉對組，象徵故宮南北院永續發展、館務平順。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁表示，在故宮南院、台積電、高鐵、飯店、長庚醫院、科技產業園區帶動下，未來將是嘉義縣「黃金十年」。圖／故宮南院提供
嘉義縣長翁章梁表示，在故宮南院、台積電、高鐵、飯店、長庚醫院、科技產業園區帶動下，未來將是嘉義縣「黃金十年」。圖／故宮南院提供

故宮南院 嘉義

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