白河水庫水源區違法開挖整地環團怒吼 南市水利局：已開單告發

去年3月台南市白河水庫水質水量保護區遭檢舉大面積違規砍樹整地，其中關子嶺段89-45地號遭違法開發4千平方公尺。今年3月初台南市政府於水利署水源區巡查會議，要求該等案件解除水源區巡察會議列管，然而一解除列管沒幾天，就發生全面大範圍違規整地，要求市府嚴懲。

水利局表示，經查關子嶺段89-45地號未依申請計畫整地，確有違規，已依違反水保法罰鍰5萬元。另35-111地號某咖啡店去年被發現山坡處崩塌情形，經請服務團技師現勘鑑定，認為是下雨導致，非整地造成，但要求業者做好維護，卻只把土方等雜物推到邊坡，未依規定做好水土保持，近日會勘後視面積大小開單告發，未來並加強巡視，防止違法開發使用情形發生。

監督施政聯盟召集人暨台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，關子嶺白河區紅葉公園附近發生數公頃農牧用地、林地、山坡地被不當整地伐樹，疑似非農牧開發使用，去年經多次檢舉，但市府至今仍不開罰。而今年3月經濟部水利署水源區巡查會議上，市政府要求解除列管，但其中一塊地於會議解除列管數日後，就遭檢舉大規模整地，並非農牧種植。4月29日環團與立委陳昭姿開記者會，要求南市府開罰，但至今不知是否已開罰。

陳椒華表示，另，附近白河區關子嶺段也有土地被發現不法挖土方填埋廢棄物成停車場，水源區不當挖土方填埋廢棄物將導致白河水庫淤積加劇及汙染水源，也應調查是否有不法勾結。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調說，去年及今年多次來此現勘，發現疑似擬開發案的非法整地行為，應盡速取締，並移送法辦。他表示，兩次現勘相比，過去地表高高低低還有植被，地貌比較接近自然，如今似乎剛剛整地且已被分層，似有施工徵兆；而梅雨季將屆，光禿的地表，恐被沖刷而土壤流失，對於已經清淤的白河水庫，將有再度淤積之虞。

台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧表示，去年3月已來此地現勘超過6次，發現大規模違法整地，而白河區關子嶺段35-111地號等風景區林地上，發現有違法挖土石丟棄大量營建廢棄物建停車場情形，應查有無不法。她說，中央編列預算為白河水庫清淤，市府卻不努力水源區保育，放任不當開發，很諷刺。