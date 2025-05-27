端午連假台南湧返鄉車潮 交大說明交通熱點與疏導規劃

端午節連續假期即將到來，為期三天的連假，台南市預估將吸引大量返鄉與出遊人潮；交通警察大隊依據以往連假經驗，整理全市重要路段交通熱點與疏導規劃，分析返鄉潮、出遊潮、賦歸潮車流情況，提醒駕駛朋友提前規劃出遊行程，避免壅塞。

1. 5月29日返鄉車潮湧現：預估星期四下午4時起，國道1號仁德、大灣、永康及關廟交流道周邊道路將湧現返鄉及下班尖峰車流。臺86快速公路銜接國道1號南北雙向，以及與國道3號關廟交流道匯流路段，也將因車流集中出現行車速度減緩情形。

2.5月30日、5月31日（星期五、六）出遊車潮集中：出遊車潮上午多集中於各交流道周邊道路，每日下午1時前各高速公路交流道周邊道路（國道1號仁德交流道的文德路及中山路、永康交流道的中正北路及中正南路、大灣交流道的復興路及太子路、臺86快速公路及臺19甲線銜接國道3號關廟交流道）車流較多。

因匝道儀控管制，可能會有等候上國道的排隊車流，下午多集中於各觀光景點周邊道路，預計下午2時起轄內安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊會逐漸湧現車流，且各地停車場停車率高，提醒駕駛朋友提前做好規劃。

3. 6月1日（週日）賦歸車潮壓力大：連假最後一日自下午4時起，國道1號與3號各交流道及聯絡道路再次面臨賦歸車潮壓力，匝道儀控將導致排隊車流，建議民眾提早規劃行程、錯峰返程。

4.「國際龍舟錦標賽」登場，安平區周邊道路將實施交通管制：端午節連假期間，安平運河舉辦「國際龍舟錦標賽」及相關系列活動，屆時安平區、慶平路及育平路一帶將實施交通管制，預期安平路、安億路、中華西路等路段車流較多。

交大提醒，欲前往「國際龍舟錦標賽」活動現場的民眾提早規劃路線及停車空間，並建議多加搭乘大台南公車前往，詳情可查詢交通局「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁。

交大大隊長洪國哲表示，將依各時段車流狀況，針對轄內交流道、主要幹道、觀光熱點及大型賣場，規劃交通疏導勤務並啟動交通快暢機制；警方也將與高公局南區交控中心、公路局及本市交通局大臺南智慧交通中心橫向聯繫、協調合作，強化警廣路況推播，適時調整應變。