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影／用愛陪孩子畫未來 家扶孩子畫出願望和想回饋的心

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
北台中家扶中心今天舉辦「用愛陪孩子畫出未來」記者會，要尋找31位愛心夥伴，陪家扶扶助孩子安心學畫，現場展示一名寄養家庭照顧的小孩繪畫作品。記者游振昇／攝影
北台中家扶中心今天舉辦「用愛陪孩子畫出未來」記者會，要尋找31位愛心夥伴，陪家扶扶助孩子安心學畫，現場展示一名寄養家庭照顧的小孩繪畫作品。記者游振昇／攝影

北台中家扶中心今天舉辦「用愛陪孩子畫出未來」記者會，受扶助一名女國中生展示自己畫作，說出她將來想當美術老師回饋社會的願望；家扶中心要尋找31位愛心者，每月捐款1000元，讓該中心118位想學畫的孩子，能安心學畫一年。

北台中家扶中心主任彭麗真表示，該中心扶助的單親家庭中，國中生「小真」由母親扶養，家中有4名年幼子女要照顧，小真的母親身體不好，仍支持女兒想學畫的夢想，小真說她從國小就喜歡繪畫，畫能表達她的心情，很感謝母親在家境不佳情形下，仍支持她學畫，她將來想當美術老師，教和她一樣弱勢、想學畫的學生。

北台中家扶中心目前正召募31位愛心者，為北台中家扶118位想學畫的孩子籌基金，每月捐款1000元，孩子可安心學畫一年；北台中家扶中心扶幼委員會主委徐彬勝今天現場捐紅包贊助，另有一位吳姓婦人也說要加入幫孩子圓夢計畫。

水墨創作30多年的畫家陳正隆今天在記者會場，送自己的畫作給小真，小真也回贈畫家她的畫作，陳正隆另送小真一套繪畫器材，勉勵小真，要像他畫作中的竹，內在堅定，不受外在風雨影響。

北台中家扶中心今天舉辦「用愛陪孩子畫出未來」記者會，要尋找31位愛心夥伴，陪家扶扶助孩子安心學畫，現場展示喜歡畫畫的家扶扶學生小真作品。記者游振昇／攝影
北台中家扶中心今天舉辦「用愛陪孩子畫出未來」記者會，要尋找31位愛心夥伴，陪家扶扶助孩子安心學畫，現場展示喜歡畫畫的家扶扶學生小真作品。記者游振昇／攝影
北台中家扶中心今天舉辦「用愛陪孩子畫出未來」記者會，要尋找31位愛心夥伴，陪家扶扶助孩子安心學畫。記者游振昇／攝影
北台中家扶中心今天舉辦「用愛陪孩子畫出未來」記者會，要尋找31位愛心夥伴，陪家扶扶助孩子安心學畫。記者游振昇／攝影
北台中家扶中心今天舉辦「用愛陪孩子畫出未來」記者會，畫家陳正隆贈畫給家扶中心扶助孩子小真。記者游振昇／攝影
北台中家扶中心今天舉辦「用愛陪孩子畫出未來」記者會，畫家陳正隆贈畫給家扶中心扶助孩子小真。記者游振昇／攝影

畫作 母親 家扶中心

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