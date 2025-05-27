台南市區停車費直逼台北 議員：找不到車位也被收100元

台南市中西區等市中心民營停車場收費高昂、收費方式不夠友善，議員要求市府研議推動「緩衝時間機制」，保障用路人權益。雖然停車場收費屬市場機制，市府無法直接干預價格，但仍可從消費者保護角度出發，與業者協調設立合理的停車緩衝時間，改善民眾使用經驗，減少違停動機。

議員林依婷表示，近期有市民反映市區多處民營停車場每小時收費高達100元，且無任何免費停留時間，使得民眾寧可「賭」違停、不願進場停車。他指出，這不僅造成交通亂象與潛在事故風險，也讓市民產生被剝削的感受，應予以正視。

林依婷強調，雖無法直接限制民營停車場價格，正如政府無法介入房租與房價，但可透過制度設計改善市場失衡。像北安停車場就有仿效目前市府公有停車場設計，可要求民營停車場提供10至15分鐘不等的「免費緩衝時間」，讓用路人在不確定有無停車格、或遇車位無法停入時，得以不被收費安心離場。

林依婷指出，現行無人化停車場常因技術限制，無法清楚標示可停車格狀況；或因他車偏停，導致車位形同虛設。這些實際困境都讓民眾無奈支付不合理費用，甚至因誤停特殊車格遭罰，更加深民怨。因此設置合理緩衝機制，不僅有助消費者保護，也能減輕基層警力與執法壓力。

市府交通局長王銘德表示，緩衝時間是確保民眾進入停車場後無車位不會被收費，這部分中央消保單位和交通部討論過，也在研議定型化契約，會來追蹤進度，台南市部分會與法制處研議，基於消費者保護，提早來啟動。在停登申請附加條件，如讓收費揭示更明確。

林依婷說，公有停車場就有緩衝時間，海安地下停車場有30分鐘緩衝時間，就現在的設備和技術，只能顯示剩下幾格，無法告訴駕駛者開進去剩下什麼格位，有時候只剩身障車格，婦幼車格，充電車格，亂停還會被罰1200元，但出去就要被收100元停車費，相當不合理。